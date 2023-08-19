Гендиректор «Салавата»: «Легионеры не доехали по всем известным причинам. Стремвалль сохранил желание сыграть за нас, когда все будет в порядке»

Ринат Баширов объяснил, почему «Салават» не подписал легионеров в межсезонье.

– Закрыта только одна легионерская вакансия (в команде остался форвард – прим. Sports.ru). Будут ли еще иностранные игроки в клубе?

– Мы понимали, где нужно усиление. Запланированные позиции усилили российскими игроками, о которых говорили с тренерским штабом. Этим мы полностью удовлетворены. Иностранцы к нам не приехали не потому, что в « » какие-то проблемы или есть недоверие. Они не доехали по известным всем причинам.

Есть кандидаты, но они не того уровня, который нам нужен. Если легионер на две головы лучше наших хоккеистов, мы его возьмем. Если к дедлайну появятся кандидаты, которые нас усилят, тогда закроем эти позиции. Мы готовили себя к рискам, и они случились.

Например, Мальте Стремвалль передал нам через агента сообщение, в котором объяснил, в чем дело. Мы его поняли, он сохранил желание сыграть за нашу команду, когда все будет в порядке. Предложения по другим игрокам у нас есть, – сказал гендиректор уфимцев.