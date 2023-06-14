Стоун – 1-й игрок НХЛ за 101 год с хет-триком в матче, в котором его команда выиграла Кубок Стэнли. В истории – 3-й

Марк Стоун сделал хет-трик в 5-м матче финала с «Флоридой» и вошел в историю НХЛ.

Капитан « » забросил 3 шайбы в заключительном матче финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс» (9:3, 4-1).

До него в истории было всего 2 игрока с 3+ шайбами в том матче, в котором их команды выиграли Кубок Стэнли.

Это Джек Дарра (1920 год, оригинальная «Оттава», 3 шайбы в ворота «Сиэтл Метрополитанс», 6:1 в пятом матче и 3-2 в серии) и Бейб Дай (1922, «Торонто», 4 шайбы в ворота «Ванкувер Миллионерс», 5:1 в пятом матче, 3-2 в серии).