Стоун – 1-й игрок НХЛ за 101 год с хет-триком в матче, в котором его команда выиграла Кубок Стэнли. В истории – 3-й

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Марк Стоун сделал хет-трик в 5-м матче финала с «Флоридой» и вошел в историю НХЛ.

Капитан «Вегаса» забросил 3 шайбы в заключительном матче финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс» (9:3, 4-1). 

До него в истории НХЛ было всего 2 игрока с 3+ шайбами в том матче, в котором их команды выиграли Кубок Стэнли. 

Это Джек Дарра (1920 год, оригинальная «Оттава», 3 шайбы в ворота «Сиэтл Метрополитанс», 6:1 в пятом матче и 3-2 в серии) и Бейб Дай (1922, «Торонто», 4 шайбы в ворота «Ванкувер Миллионерс», 5:1 в пятом матче, 3-2 в серии). 

7 комментариев

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Энтони Ларкин 39-71-72
Стоун настоящий капитан. Ещё со времён Оттавы всегда лидер на льду. Как минимум, в 3 матчах финала был звездой, даже в 4- шайба с воздуха с перехватом, сломанная клюшка+ голевая, 3 звезда матча с 2 передачами и сегодня- голы на любой вкус. Лидер. Пахарь. Суперзвезда.
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curdboy
Красавчик. Теперь остаются вопросы, как там спина и какие перспективы
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гилберт
Для решающей игры 9 шайб это не рекорд? Питтсбург помню 8 положил Миннесоте. Правда не пропустил.
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АРХАТ
Ответ curdboy
Красавчик. Теперь остаются вопросы, как там спина и какие перспективы
Уже плевать - КС помог выиграть, так что может до конца контракта в LTIRE тусоваться если что)
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Serge Vendino
Ответ АРХАТ
Уже плевать - КС помог выиграть, так что может до конца контракта в LTIRE тусоваться если что)
До конца регулярки* :)
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Кагов
Круто! Кепки на льду в финальной игре после хет-трика Марка Стоуна, капитана! Это красиво! Это запоминается навсегда!
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DenisBu
Ответ гилберт
Для решающей игры 9 шайб это не рекорд? Питтсбург помню 8 положил Миннесоте. Правда не пропустил.
Для решающей игры это рекорд, да. Столько голов вообще редкость, всего было еще два (не считая этот финал) случая, когда одна из команд забросила 9 шайб в матче финальной серии - 1936 и 1942, но обе серии на этих матчах не закончились.
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