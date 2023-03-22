Дэйли об Овечкине: «Мы рады, что он в нашей лиге. Энтузиазм болельщиков, все места заняты – это во многом благодаря ему»

Заместитель комиссионера НХЛ поделился мыслями об .

Матч с «Коламбусом» (6:7 ОТ) был посвящен выходу капитана « » на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. 23 декабря 2022 года Овечкин сделал дубль в матче с «Виннипегом», забив 801-й и 802-й голы в НХЛ и обогнав Горди Хоу (801).

Билл Дэйли и помощник исполнительного директора Ассоциации игроков НХЛ Рон Хейнси посетили церемонию перед матчем с «Коламбусом».

«Мы очень рады за него, и мы как лига рады, что он в нашей лиге, и был одним из лучших игроков в лиге в течение 17 лет.

Мне лично очень повезло, что я был здесь на многих играх в течение этого периода времени и был взволнован, как и тысячи, сотни тысяч болельщиков. Я так рад за него, рад за его семью, рад за «Кэпиталс», рад за команду и город.

Я сказал Рону Хейнси перед игрой, что «Вашингтон» сейчас сильно отличается от того, каким был «Вашингтон», когда Ови начинал. Глядя на трибуны, на энтузиазм болельщиков и на то, что все места заняты, можно понять, что это во многом благодаря ему», – сказал .

Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки