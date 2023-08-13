Форвард «Барыса» Лабейт о КХЛ: «Высокий уровень. Видно, что есть немало талантов»

Джозеф Лабейт рассказал о своем переходе в «Барыс» и оценил уровень КХЛ.

— Как вам уровень соперников [на Кубке TANECO]?

— В целом то, что и ожидал. Высокий уровень, видно, что в есть немало талантов. Приятное впечатление от процесса.

— Почему выбрали «Барыс»?

— Все просто — были другие варианты, но когда я пообщался и посоветовался со своими друзьями Волком и Веем, принять решение было уже намного легче. Получилось именно так, как они и рассказывали. Все просто замечательно, рад быть здесь.

— Можете описать себя как игрока?

— Двусторонний центрфорвард силового плана, уверенно играющий на вбрасываниях. Стараюсь успевать на всех участках площадки, иду в стыки и горячие зоны. Уделяю внимание всем аспектам игры, – сказал нападающий « ».