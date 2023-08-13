Форвард «Барыса» Лабейт о КХЛ: «Высокий уровень. Видно, что есть немало талантов»
Джозеф Лабейт рассказал о своем переходе в «Барыс» и оценил уровень КХЛ.
— Как вам уровень соперников [на Кубке TANECO]?
— В целом то, что и ожидал. Высокий уровень, видно, что в КХЛ есть немало талантов. Приятное впечатление от процесса.
— Почему выбрали «Барыс»?
— Все просто — были другие варианты, но когда я пообщался и посоветовался со своими друзьями Волком и Веем, принять решение было уже намного легче. Получилось именно так, как они и рассказывали. Все просто замечательно, рад быть здесь.
— Можете описать себя как игрока?
— Двусторонний центрфорвард силового плана, уверенно играющий на вбрасываниях. Стараюсь успевать на всех участках площадки, иду в стыки и горячие зоны. Уделяю внимание всем аспектам игры, – сказал нападающий «Барыса».
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