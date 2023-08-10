Оберг о переходе в «Барыс»: «В Швеции чувствуется давление, но я в КХЛ, чтобы играть в хоккей. Это конкурентная лига»

Теги Трактор КХЛ Барыс Понтус Оберг Хоккей

Понтус Оберг заявил о давлении в Швеции из-за игры в КХЛ.

– Почему вы решили принять предложение «Барыса»?

– Я хотел играть в хоккей. Раньше уже я выступал в КХЛ, и мне она понравилась.

Это конкурентная лига, в которой много мастеровитых хоккеистов. Я не могу играть в НХЛ, но могу выступать в лиге, которая близка к ней.

Хочу показывать здесь хороший хоккей и расти как игрок. «Барыс» в прошлом сезоне не попал в плей-офф, поэтому наша задача играть в розыгрыше Кубка Гагарина.

– Европейские хоккеисты говорят, что на них есть давление на Родине из-за решения играть в КХЛ. Вы это почувствовали?

– В Швеции чувствуется давление. Но я здесь для того, чтобы играть в хоккей.

– Какое впечатление у вас сложилось от КХЛ во время игры за «Трактор»?

– Я ожидал, что КХЛ будет более атакующей лигой.

Многие команды хорошо играют от обороны, поэтому тяжело забрасывать шайбы. Теперь я понимаю, что надо больше стараться забивать «грязные голы», – сказал нападающий Понтус Оберг.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий