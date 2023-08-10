Оберг о переходе в «Барыс»: «В Швеции чувствуется давление, но я в КХЛ, чтобы играть в хоккей. Это конкурентная лига»
Понтус Оберг заявил о давлении в Швеции из-за игры в КХЛ.
– Почему вы решили принять предложение «Барыса»?
– Я хотел играть в хоккей. Раньше уже я выступал в КХЛ, и мне она понравилась.
Это конкурентная лига, в которой много мастеровитых хоккеистов. Я не могу играть в НХЛ, но могу выступать в лиге, которая близка к ней.
Хочу показывать здесь хороший хоккей и расти как игрок. «Барыс» в прошлом сезоне не попал в плей-офф, поэтому наша задача играть в розыгрыше Кубка Гагарина.
– Европейские хоккеисты говорят, что на них есть давление на Родине из-за решения играть в КХЛ. Вы это почувствовали?
– В Швеции чувствуется давление. Но я здесь для того, чтобы играть в хоккей.
– Какое впечатление у вас сложилось от КХЛ во время игры за «Трактор»?
– Я ожидал, что КХЛ будет более атакующей лигой.
Многие команды хорошо играют от обороны, поэтому тяжело забрасывать шайбы. Теперь я понимаю, что надо больше стараться забивать «грязные голы», – сказал нападающий Понтус Оберг.
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