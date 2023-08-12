Овечкин о тренере «Вашингтона» Карбери: «У нас прекрасные отношения, не думаю, что стоит ждать проблем. Я был рад назначению»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спорт-Экспресс Спенсер Карбери Хоккей

Александр Овечкин заявил о прекрасных отношениях с главным тренером «Вашингтона».

– Новый тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери – совсем молодой, ему 41 год. Уже успели с ним пообщаться?

– Мы уже были с ним знакомы. У нас прекрасные отношения.

Я был рад этому назначению, потому что он знает меня, многих ребят в клубе, которые до этого играли в «Херши». Не думаю, что стоит ждать каких-то проблем.

– Он может дать какой-то свежий взгляд на вещи, которых вам не хватало?

– Конечно, поменялся на 90 процентов тренерский штаб.

Большинство станет другим, может, меньшинство и в целом система игры тоже.

Первый месяц в тренинг-кэмпе будет очень важным в этом смысле, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

1 комментарий

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хОКкейный батя
щас хлоп,первое большинство без Овечкина )
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