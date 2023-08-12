Роберт Хэмилтон: «Не вижу больших различий между русскими и канадцами. Рассказываю родным, как в России все хорошо»

Теги Трактор КХЛ Роберт Хэмилтон Хоккей

Роберт Хэмилтон заявил о приятных впечатлениях по поводу людей в России.

– Как вам Челябинск?

– Центр города прекрасен. Я уже побывал во многих хороших ресторанах. Рядом с ареной много магазинов, кафе и парк.

– Какие впечатления у вас сложились о людях в России?

– Только приятные впечатления. Все вокруг относятся ко мне уважительно. Я вообще не вижу больших различий между русскими и канадцами, что интересный опыт для меня.

– А как же известное мнение, что русские мало улыбаются?

– В России, конечно, меньше улыбаются на улицах. Но при личном общении люди очень дружелюбные. Я бы отметил, чем отличаются наши языки.

Например, в России вы просто говорите официантке: «Девушка!», а в Канаде: «Sorry... Excuse me...» и еще много всего.

Русский более прямой и конкретный язык, а в английском ты объясняешься множеством слов.

– В Канаде спрашивали вас про Россию?

– Конечно, мне задавали много вопросов, особенно было интересно, что едят в России и какие здесь рестораны. Я сказал, что еда здесь отличная.

Также рассказал про арену «Трактор». Мне она напоминает арену НХЛ в моем родном Калгари.

Конечно, в Челябинске она меньше по размерам, но тоже шумная, а болельщики страстно любят хоккей.

– Ваши родные одобряют ваше желание играть в России?

– Да. В моей семье понимают, что это большой и интересный вызов в моей карьере. Я никогда не играл так далеко от дома.

Я постоянно на связи с моими родными по FaceTime и WhatsApp рассказываю, как здесь все хорошо. Моя девушка собирается навестить меня здесь, – сказал защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон.

4 комментария

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Владимир
Приятно слышать!!) Надеюсь после отъезда грязью не будет поливать!
+6
0
+6
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Челяба
ну от Челябинска сейчас многие без ума, развитие города зашкаливает, эх раньше бы так....
+3
0
+3
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Hola Hola
До первого выступления на Spittin Chiclets. )
0
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Зойч
Ответ Челяба
ну от Челябинска сейчас многие без ума, развитие города зашкаливает, эх раньше бы так....
Не умаляя заслуг Челябинска скажу Вам, что очень много городов сейчас меняется к лучшему. Вплоть до городков с 20-30 тысячным населением. И я очень рад за Челябинск. К сожалению, пока не удалось побывать в нем.
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