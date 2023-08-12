Каменский о тандеме Овечкина и Ковальчука в Минспорта: «Идеальный вариант для нашего спорта. Их знает весь мир»
Валерий Каменский оценил идею тандема Ковальчука и Овечкина в Минспорта России.
Олимпийский чемпион считает, что тандем Ильи Ковальчука и Александра Овечкина в Министерстве спорта России был бы идеальным вариантом.
«Все будет зависеть от Ильи. Ему решать, хочет он продолжить карьеру или нет. Но он находится в прекрасной форме.
Такой игрок и для «Спартака», и для КХЛ будет большим плюсом. Илья – самая настоящая звезда. Это естественно, что все ждут, какое решение он все-таки примет.
После завершения карьеры игрока он как минимум должен быть замминистра спорта, если вообще не самим министром. А чего удивляться? У него огромный опыт, авторитет, его все знают и любят. Поэтому почему бы и нет.
Тандем Ковальчук – Овечкин в министерстве спорта? Это вообще будет идеальный вариант для нашего спорта и хоккея. Их знает весь мир, они звезды, которые имеют свой вес на международной арене», – сказал Валерий Каменский.
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США?