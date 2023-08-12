Каменский о тандеме Овечкина и Ковальчука в Минспорта: «Идеальный вариант для нашего спорта. Их знает весь мир»

Теги Илья Ковальчук Александр Овечкин НХЛ Валерий Каменский КХЛ Министерство спорта России Политика Р-Спорт Хоккей

Валерий Каменский оценил идею тандема Ковальчука и Овечкина в Минспорта России.

Олимпийский чемпион считает, что тандем Ильи Ковальчука и Александра Овечкина в Министерстве спорта России был бы идеальным вариантом.

«Все будет зависеть от Ильи. Ему решать, хочет он продолжить карьеру или нет. Но он находится в прекрасной форме.

Такой игрок и для «Спартака», и для КХЛ будет большим плюсом. Илья – самая настоящая звезда. Это естественно, что все ждут, какое решение он все-таки примет.

После завершения карьеры игрока он как минимум должен быть замминистра спорта, если вообще не самим министром. А чего удивляться? У него огромный опыт, авторитет, его все знают и любят. Поэтому почему бы и нет.

Тандем Ковальчук – Овечкин в министерстве спорта? Это вообще будет идеальный вариант для нашего спорта и хоккея. Их знает весь мир, они звезды, которые имеют свой вес на международной арене», – сказал Валерий Каменский.

10 комментариев

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s_h_a_m_a_n
Не совсем понятно какая связь.
Месси теперь императором Аргентины ставить с такой логикой?
+15
0
+15
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Максим Седов
Ну все теперь Криштиану Роналду должен быть президентом Португалии, а Месси пожизненным президентом Аргентины.
Наши чиновники несут иногда откровенную дичь.
+11
0
+11
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Антон
Где связь? Лайков больше соберут на Евровидении?
+4
0
+4
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Jeff Lebowski
Вон оно чё, Мехалыч...
+3
0
+3
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R-WRashid
Тогда лучше тандем Хабиба и Ф.Емельяненко
+1
0
+1
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sveta1987
а толку?
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falkirk
Валера, ну ё-моё. Зачем это всё? Лучше забей с разворота или Самуэльсона выруби, но не это всё…
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Ковид 07.10.52
Да...про замену Третьяку или Ротенбергу ни слова....могут выгнать из клики....
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Oleg Olegov
Можно ещё Чонгука из БТС, его тоже знает весь мир. Тоже получается польза для спорта.
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avcgloronalduMU
у них есть двойное гражданство?
США?
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