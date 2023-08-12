Каменский о тандеме Овечкина и Ковальчука в Минспорта: «Идеальный вариант для нашего спорта. Их знает весь мир»

Валерий Каменский оценил идею тандема Ковальчука и Овечкина в Минспорта России.

Олимпийский чемпион считает, что тандем и в Министерстве спорта России был бы идеальным вариантом.

«Все будет зависеть от Ильи. Ему решать, хочет он продолжить карьеру или нет. Но он находится в прекрасной форме.

Такой игрок и для «Спартака», и для будет большим плюсом. Илья – самая настоящая звезда. Это естественно, что все ждут, какое решение он все-таки примет.

После завершения карьеры игрока он как минимум должен быть замминистра спорта, если вообще не самим министром. А чего удивляться? У него огромный опыт, авторитет, его все знают и любят. Поэтому почему бы и нет.

Тандем Ковальчук – Овечкин в министерстве спорта? Это вообще будет идеальный вариант для нашего спорта и хоккея. Их знает весь мир, они звезды, которые имеют свой вес на международной арене», – сказал .