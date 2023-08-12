Овечкин назвал гол Канаде на Олимпиаде-2006 и шайбу на ЧМ-2014 самыми памятными за сборную России

Александр Овечкин ответил на вопрос о самых памятных голах за сборную России.

«Самый памятный гол за сборную, скорее всего, [я забил] когда мы выиграли золото в Минске.

Еще когда мы обыграли канадцев на Олимпиаде-2006. Вообще все голы памятны», – сказал нападающий сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин.

В финале ЧМ-2014 сборная России обыграла Финляндию со счетом 5:2. Овечкин отличился во втором периоде с передачи Вадима Шипачева, сделав счет 2:2.

На Олимпиаде-2006 в Турине Россия победила Канаду в четвертьфинале турнира со счетом 2:0. Овечкин забросил первую шайбу в игре.