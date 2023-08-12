Овечкин назвал гол Канаде на Олимпиаде-2006 и шайбу на ЧМ-2014 самыми памятными за сборную России

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин НХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Р-Спорт Хоккей

Александр Овечкин ответил на вопрос о самых памятных голах за сборную России.

«Самый памятный гол за сборную, скорее всего, [я забил] когда мы выиграли золото в Минске.

Еще когда мы обыграли канадцев на Олимпиаде-2006. Вообще все голы памятны», – сказал нападающий сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин.

В финале ЧМ-2014 сборная России обыграла Финляндию со счетом 5:2. Овечкин отличился во втором периоде с передачи Вадима Шипачева, сделав счет 2:2.

На Олимпиаде-2006 в Турине Россия победила Канаду в четвертьфинале турнира со счетом 2:0. Овечкин забросил первую шайбу в игре.

2 комментария

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Maxim Shumov
В последнее время спортс превратился в Овечкин.ru
Каждое слово из интервью отдельной записью
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Айнур Билалов
помню тот матч с Канадой) после него была вера в золото) оно не было так близко затем уже никогда в формате олимпийского турнира с топ составами сборных. а потом были обидные оплеухи от финнов и чехов, эх, а ведь как все могло хорошо сложиться...
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