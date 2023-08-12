Вельмакин о КХЛ: «Общались с «Авангардом», «Трактором» и системой СКА. Выбрал Минск из-за четкого плана по развитию юных игроков»
Вратарь Егор Вельмакин рассказал о том, почему выбрал минское «Динамо».
20-летний вратарь, игравший за «Буран», подписал контракт с белорусским клубом на 3 года.
– Были ли другие предложения в КХЛ, кроме варианта с «Динамо»?
– Да, я и мой агент общались с «Авангардом», «Автомобилистом», «Трактором», системой СКА. Однако в первую очередь принял во внимание интерес от «Динамо».
– Почему сделали выбор в пользу минчан?
– Именно по причине четко выстроенного плана по развитию юных игроков. Они регулярно получают шансы, в том числе вызывают достаточно ребят из белорусской экстралиги. Вдобавок руководство клуба нацелено на перспективу и смотрит в завтрашний день.
Также отмечу город, который мне очень понравился из-за развитой инфраструктуры и доброжелательного местного населения. Повлиял на выбор и именитый тренерский штаб.
– Наверняка прошедший июнь вам особенно запомнится. Сразу появилась информация о скором переходе в «Динамо», а через пару недель «Каролина» выбирает на драфте. Какие эмоции принесли те события из американского Нэшвилла?
– Честно, не ожидал, поскольку головой и телом готовился к скорому переезду в Минск. Знал, что 1 июля прибуду в Беларусь, поэтому ехал домой собирать все необходимые вещи, инвентарь. А тут раздался звонок от менеджеров «Каролины», которые меня поздравили с выбором на драфте!
Думаю, что это мечта любого хоккеиста, поскольку он сделал серьезный шаг в развитии. Но не надо воспринимать его как определяющий. Просто это означает, что ты на правильном пути и набрался дополнительных сил, – сказал Вельмакин.
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