Вельмакин о КХЛ: «Общались с «Авангардом», «Трактором» и системой СКА. Выбрал Минск из-за четкого плана по развитию юных игроков»

Вратарь Егор Вельмакин рассказал о том, почему выбрал минское «Динамо».

20-летний вратарь, игравший за «Буран», подписал контракт с белорусским клубом на 3 года.

– Были ли другие предложения в , кроме варианта с «Динамо»?

– Да, я и мой агент общались с « », « », « », системой . Однако в первую очередь принял во внимание интерес от «Динамо».

– Почему сделали выбор в пользу минчан?

– Именно по причине четко выстроенного плана по развитию юных игроков. Они регулярно получают шансы, в том числе вызывают достаточно ребят из белорусской экстралиги. Вдобавок руководство клуба нацелено на перспективу и смотрит в завтрашний день.

Также отмечу город, который мне очень понравился из-за развитой инфраструктуры и доброжелательного местного населения. Повлиял на выбор и именитый тренерский штаб.

– Наверняка прошедший июнь вам особенно запомнится. Сразу появилась информация о скором переходе в «Динамо», а через пару недель «Каролина» выбирает на драфте. Какие эмоции принесли те события из американского Нэшвилла?

– Честно, не ожидал, поскольку головой и телом готовился к скорому переезду в Минск. Знал, что 1 июля прибуду в Беларусь, поэтому ехал домой собирать все необходимые вещи, инвентарь. А тут раздался звонок от менеджеров «Каролины», которые меня поздравили с выбором на драфте!

Думаю, что это мечта любого хоккеиста, поскольку он сделал серьезный шаг в развитии. Но не надо воспринимать его как определяющий. Просто это означает, что ты на правильном пути и набрался дополнительных сил, – сказал Вельмакин.