Рендулич о «Медвешчаке» в КХЛ: «В Хорватии был некоторый бум на хоккей. Даже Макдэвида задрафтовали – крутая шутка!»

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Борна Рендулич вспомнил о выступлении загребского «Медвешчака» в КХЛ.

Клуб выступал в лиге с 2013 по 2017 годы и в первом сезоне сумел выйти в плей-офф. Вскоре после выхода из КХЛ «Медвешчак» прошел через процедуру банкротства. 

«Выступление «Медвешчака» в Австрийской лиге и в КХЛ придало небольшой импульс хоккею в Хорватии. Тогда был некоторый бум на хоккей. Они даже задрафтовали Коннора Макдэвида (в 2014 году под общим 77-м номером – прим. Sports.ru). Это была по-настоящему крутая, большая шутка. Они сделали это ради прикола! Внутри клуба все только потешались над произошедшим.

В третий год выступления клуба в КХЛ у меня был шанс вернуться в команду, но я предпочел еще поиграть в Северной Америке. Но «Медвешчак» – моя юношеская команда, с которой у меня связаны одни из самых теплых воспоминаний в моей жизни.

То, что случилось – очень грустно. Клуб по сути остался без денег, остался без финансирования. Мне, хорвату, было бы приятно, чтобы «Медвешчак» продолжил существовать, чтобы и далее давать молодым хорватским ребятам развиваться, помочь им попасть в хорошие лиги. Но современный мир таков, что ты не можешь заниматься своим делом, если у тебя нет денег.

Виновата ли КХЛ? Лига достаточно помогла «Медвешчаку». У клуба была договоренность с КХЛ, что в течение трех сезонов лига будет оказывать ему всестороннюю помощь. За эти три года клуб должен был найти способ существовать самостоятельно.

Но «Медвешчак» не смог найти источник финансирования. К тому же им, возможно, не стоило подписывать дорогостоящих игроков на первое время выступления в КХЛ, чтобы иметь финансовую подушку на будущее. Кто знает, может, все сложилось бы иначе», – сказал форвард «Сочи». 

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