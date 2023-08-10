Рендулич о России: «В Европе всякое слышишь, но не верю всему подряд – СМИ гонятся за кликбейтами. Игравшие в КХЛ легионеры говорили, что все нормально»

Борна Рендулич заявил, что не верит всем новостям про Россию.

– Почему вообще решил вернуться в ?

– Мне здесь нравилось, когда я играл в «Витязе». «Мангейм», за который выступал в прошлом году, не стал предлагать мне новый контракт. Я стал свободным агентом.

КХЛ – вторая по силе лига мира, а я всегда мечтал играть на высоком уровне. Как появился шанс, я за него ухватился.

– Не страшно было ехать, в Европе чего только не говорят о России?

– Если честно, я вообще не смотрю новости!

Все равно, конечно, слышишь всякое, особенно в Европе, но я не верю всему подряд. Это СМИ. Они гонятся за кликбейтами.

Я говорил со многими легионерами, которые играли в КХЛ в прошлом году, и все говорили, что тут все нормально и хорошо. Ну и отлично! – сказал хорватский нападающий « » .