Рендулич о России: «В Европе всякое слышишь, но не верю всему подряд – СМИ гонятся за кликбейтами. Игравшие в КХЛ легионеры говорили, что все нормально»

Теги КХЛ Сочи Борна Рендулич Чемпионат.com Хоккей

Борна Рендулич заявил, что не верит всем новостям про Россию.

– Почему вообще решил вернуться в КХЛ?

– Мне здесь нравилось, когда я играл в «Витязе». «Мангейм», за который выступал в прошлом году, не стал предлагать мне новый контракт. Я стал свободным агентом.

КХЛ – вторая по силе лига мира, а я всегда мечтал играть на высоком уровне. Как появился шанс, я за него ухватился.

– Не страшно было ехать, в Европе чего только не говорят о России?

– Если честно, я вообще не смотрю новости!

Все равно, конечно, слышишь всякое, особенно в Европе, но я не верю всему подряд. Это СМИ. Они гонятся за кликбейтами.

Я говорил со многими легионерами, которые играли в КХЛ в прошлом году, и все говорили, что тут все нормально и хорошо. Ну и отлично! – сказал хорватский нападающий «Сочи» Борна Рендулич.

6 комментариев

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magentrumen
Ответ ivan555navi
Средний класс это кто? Тот кто имеет хорошее образование и работает по нужной в стране специальности? Меньше ста тысяч рублей такие не зарабатывают, а в основном от трёхсот тысяч.
учителя, врачи и другие не из Мегаполиса с тобой поспорят
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ivan555navi
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Ответ magentrumen
учителя, врачи и другие не из Мегаполиса с тобой поспорят
Спорить можно сколько угодно, но каждый выбирает сам на кого ему учиться и кем и где потом работать.
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