Форвард «Сочи» Рендулич: «Боснийцы, сербы и хорваты очень похожи на русских. Мы громко говорим, и они тоже. Мои друзья из Канады и США очень тихие»
Форвард «Сочи» Борна Рендулич считает, что русские похожи на хорватов громкостью.
«Я действительно чувствую себя почти как дома. Язык похожий и менталитет тоже. На мой взгляд, люди из Восточной Европы – Боснии, Сербии, Хорватии – очень похожи на русских.
В чем? Русские очень громкие, и мы тоже, всегда громко разговариваем. Мои друзья из Канады и США очень тихие, и когда мы громко разговариваем, они недоумевают – вы что, ребята, ругаетесь?
А для меня это совершенно обычная беседа. И у русских, мне кажется, такой же менталитет, особенно у тех, кого я видел», – сказал Рендулич.
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