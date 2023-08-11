«Йокерит» раскритиковали за рекламу с красными звездами на джерси – из-за ассоциаций с коммунизмом и Россией. Клуб извинился и внес изменения

Теги Йокерит КХЛ Антти-Юсси Ниеми игровая форма Политика Хоккей

«Йокерит» подвергся критике из-за красных звезд на игровой форме.

На прошлой неделе клуб выступил на турнире в белых джерси с рекламой компании Red Carpetin.

На свитерах над логотипом клуба были изображены две красные звезды, которые вызвали ассоциации с коммунизмом.

Как отмечает Iltalehti, красная звезда также ассоциируется с Россией и СССР. Символ служит знаком отличия самолетов ВВС России.

Сообщается, что из-за истории «Йокерита» в КХЛ контекст вызвал возмущение и удивление.

Финский клуб объявил, что изменит рекламу на джерси из-за реакции болельщиков.

«Мы приносим извинения и теперь полностью понимаем, что с красной звездой связано много негативного исторического и политического заряда.

Мы обсудили этот вопрос с представителями Red Carpetin и вместе решили изменить цвет звезды для будущих игр», – сказал генеральный директор клуба Антти-Юсси Ниеми.

В дальнейшем звезда на белом джерси клуба будет синей, а на синем – белой.

Напомним, финская команда вышла из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ в 2022 году.

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3 комментария

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Pronger
аха ха ха
какая же эта Европа свободная))
+2
-2
0
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Strannix
Идиоты
0
0
0
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