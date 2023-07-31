Щитов о «Йокерите»: «Одна из немногих иностранных команд, привносившая пользу в наш хоккей. Нам не хватает такого качественного клуба»

Теги Никита Щитов Йокерит КХЛ Хоккей

Никита Щитов заявил, что «Йокерит» приносил пользу КХЛ.

Финская команда вышла из состава участников лиги в 2022 году.

«Йокерит» был сильной, добротной командой, всегда в плей-офф КХЛ попадали. Одна из немногих иностранных команд, которая привносила пользу в наш хоккей.

С ними все игры были интересные, мы у них перенимали опыт. Когда я выступал за «Сочи», мы с ними постоянно с большими счетами играли, 7:6 даже было. 

Матчи были потрясающие: они играли сами и давали другим. Открытый хоккей многим нравится. В КХЛ был и пражский «Лев», который хорошо выступал и был в финале. 

Поэтому таких команд не хватает. Лига многое потеряла с уходом «Йокерита». Они и сами бы хотели вернуться в КХЛ, я думаю.

Считаю, что нам не хватает такой качественной команды. Многие в «Йокерите» играли за сборную Финляндии на Олимпиаде, чемпионатах мира», – сказал бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов.

1 комментарий

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Павел Гаврош
согласен на Йокерит было приятно смотреть
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