«Торонто» подписал контракт новичка с Коуэном. Клуб выбрал форварда под 28-м номером на драфте-2023

«Торонто» подписал контракт новичка с форвардом Истоном Коуэном.

«Лифс» выбрали 18-летнего нападающего под общим 28-м номером на драфте НХЛ-2023.

Минувший сезон стал для Коуэна первым полноценным в юниорской лиге Онтарио.

Он набрал 53 (20+33) очка в 68 играх регулярного чемпионата, а в плей-офф добавил 21 (9+12) балл в 20 играх.

Отметим, что в большинстве преддрафтовых рейтингов Истон не попадал в первый раунд.