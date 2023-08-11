«Торонто» подписал контракт новичка с Коуэном. Клуб выбрал форварда под 28-м номером на драфте-2023

Теги Торонто НХЛ драфт НХЛ юниорская лига Онтарио Лондон Найтс Хоккей

«Торонто» подписал контракт новичка с форвардом Истоном Коуэном.

«Лифс» выбрали 18-летнего нападающего под общим 28-м номером на драфте НХЛ-2023. 

Минувший сезон стал для Коуэна первым полноценным в юниорской лиге Онтарио. 

Он набрал 53 (20+33) очка в 68 играх регулярного чемпионата, а в плей-офф добавил 21 (9+12) балл в 20 играх. 

Отметим, что в большинстве преддрафтовых рейтингов Истон не попадал в первый раунд. 

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