«Торонто» подписал контракт новичка с Коуэном. Клуб выбрал форварда под 28-м номером на драфте-2023
«Торонто» подписал контракт новичка с форвардом Истоном Коуэном.
«Лифс» выбрали 18-летнего нападающего под общим 28-м номером на драфте НХЛ-2023.
Минувший сезон стал для Коуэна первым полноценным в юниорской лиге Онтарио.
Он набрал 53 (20+33) очка в 68 играх регулярного чемпионата, а в плей-офф добавил 21 (9+12) балл в 20 играх.
Отметим, что в большинстве преддрафтовых рейтингов Истон не попадал в первый раунд.
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