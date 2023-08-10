Тимкин о Пакетте: «Вякает на судей постоянно. Подъезжаю – слова сказать не может, а когда прикрывают – сразу герой. Пусть русский учит»

Теги Салават Юлаев КХЛ Евгений Тимкин Кубок республики Башкортостан Динамо Седрик Пакетт Хоккей

Евгений Тимкин заявил, что Седрик Пакетт вякает на арбитров.

Нападающий «Салавата Юлаева» высказался после игры Кубка Республики Башкортостан против московского «Динамо» (2:4).

– Яркая концовка, много стычек. Что привело к такому развитию событий?

– Не хотели проигрывать, пытались завестись, добавить эмоций. Немного не получилось.

– У вас было несколько стычек с Седриком Пакеттом.

– Я не знаю, он постоянно вякает на судей. Как только подъезжаю, слова сказать не может, а когда прикрывают – сразу герой.

– Вы переговаривались по-русски или по-английски?

– Он приехал в страну, пусть русский учит. Я что-то тоже понимаю по-английски, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин.

9 комментариев

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Ачиваков Марат
Ответ Machine Head
Я таких вещей не понимаю . Если ты габаритнее и в плечах пошире и весом бог не обделил найди себе по рангу соперника и подъезжай . Нет на вас Валерия Ивановича Васильева . Там авторитетов не было , хоть Тимуин , хоть Яблонски раскроил бы вас на раз два . Тушки больше ста кг через борт перекидывал , как воздушный шарик. Когда уже Валерий Иванович был в конце карьеры капитаном сборной СССР , конечно, в таких боях он не участвовал , но свои вертушки делал великолепно. Да и все канадцы от мала до велика знали Васильева . Помню момент , когда Васильев выдавил канадца у борта как тюбик с зубной пастой . Тот не видел кто его прижал , хотел наотмашь ударить . Когда увидел что это Васильев , опустил руки и спокойно поехал на сменку .
А по своим габаритам, что не мог выбрать, всех подряд лупил?
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Machine Head
Я таких вещей не понимаю . Если ты габаритнее и в плечах пошире и весом бог не обделил найди себе по рангу соперника и подъезжай . Нет на вас Валерия Ивановича Васильева . Там авторитетов не было , хоть Тимуин , хоть Яблонски раскроил бы вас на раз два . Тушки больше ста кг через борт перекидывал , как воздушный шарик. Когда уже Валерий Иванович был в конце карьеры капитаном сборной СССР , конечно, в таких боях он не участвовал , но свои вертушки делал великолепно. Да и все канадцы от мала до велика знали Васильева . Помню момент , когда Васильев выдавил канадца у борта как тюбик с зубной пастой . Тот не видел кто его прижал , хотел наотмашь ударить . Когда увидел что это Васильев , опустил руки и спокойно поехал на сменку .
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Валера Синюков
Ответ Machine Head
По своим габаритам Валерий Иванович был совсем не Гулливер около 180 рост и вес около 90, наверное , но обладал недюжинной силой . Когда в 1972 году канадцы несколько человек взялись избивать Харламова , Васильев первый кинулся на всех . Тогда то они и узнали кто такой Васильев .
канадцы прозвали Васильева: ,,Хозяин тайги"!
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Валера Синюков
У меня есть фото суперсерии-74 где Васильев троих канадцев мутузит, да и с Гусевым в Праге они не хило чехов отаварили, да Валерий Иванович никому спуска не давал, а в Уфе игроки СЮ первыми начали провоцировать, пусть Тимкин не врет!
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Пусть Тимкин расскажет , как он в Рейнджерс на просмотр съездил , а Пакет может говорить , что угодно , в регулярен встретятся , и я уверен , Тимкину он майку на уши сможет натянуть.
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Machine Head
Ответ Ачиваков Марат
А по своим габаритам, что не мог выбрать, всех подряд лупил?
По своим габаритам Валерий Иванович был совсем не Гулливер около 180 рост и вес около 90, наверное , но обладал недюжинной силой . Когда в 1972 году канадцы несколько человек взялись избивать Харламова , Васильев первый кинулся на всех . Тогда то они и узнали кто такой Васильев .
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Machine Head
Ответ Ачиваков Марат
А по своим габаритам, что не мог выбрать, всех подряд лупил?
Валерий Иванович просто так ни на кого не кидался . Был настоящий спортсмен и профессионал с высоким чувством справедливости . Очень жесткий в защите . Сколько человек он перекинул через борт история к сожалению не знает . Всегда вступится за партнера . Но если уж кого то обидели то пощады не было никому . Кулаки были, как две пивные кружки .
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Machine Head
Ответ Валера Синюков
канадцы прозвали Васильева: ,,Хозяин тайги"!
Есть такое .
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Machine Head
Ответ Ачиваков Марат
А по своим габаритам, что не мог выбрать, всех подряд лупил?
Кстати , Алексей Жамнов зять Васильева . Наверное , когда -нибудь он что -нибудь расскажет о скромном и в тоже время великом Валерии Ивановиче Васильеве .
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