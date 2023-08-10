Тимкин о Пакетте: «Вякает на судей постоянно. Подъезжаю – слова сказать не может, а когда прикрывают – сразу герой. Пусть русский учит»

Евгений Тимкин заявил, что Седрик Пакетт вякает на арбитров.

Нападающий «Салавата Юлаева» высказался после игры Кубка Республики Башкортостан против московского « » (2:4).

– Яркая концовка, много стычек. Что привело к такому развитию событий?

– Не хотели проигрывать, пытались завестись, добавить эмоций. Немного не получилось.

– У вас было несколько стычек с .

– Я не знаю, он постоянно вякает на судей. Как только подъезжаю, слова сказать не может, а когда прикрывают – сразу герой.

– Вы переговаривались по-русски или по-английски?

– Он приехал в страну, пусть русский учит. Я что-то тоже понимаю по-английски, – сказал нападающий « » .