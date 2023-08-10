Тимкин о Пакетте: «Вякает на судей постоянно. Подъезжаю – слова сказать не может, а когда прикрывают – сразу герой. Пусть русский учит»
Евгений Тимкин заявил, что Седрик Пакетт вякает на арбитров.
Нападающий «Салавата Юлаева» высказался после игры Кубка Республики Башкортостан против московского «Динамо» (2:4).
– Яркая концовка, много стычек. Что привело к такому развитию событий?
– Не хотели проигрывать, пытались завестись, добавить эмоций. Немного не получилось.
– У вас было несколько стычек с Седриком Пакеттом.
– Я не знаю, он постоянно вякает на судей. Как только подъезжаю, слова сказать не может, а когда прикрывают – сразу герой.
– Вы переговаривались по-русски или по-английски?
– Он приехал в страну, пусть русский учит. Я что-то тоже понимаю по-английски, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин.
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