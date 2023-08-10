Вячеслав Фетисов: «Каждый ребенок должен иметь возможность купить клюшку и коньки, независимо от того, богаты ли его родители»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов КХЛ детский хоккей Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил о необходимости сделать хоккей доступным для детей.

Фетисов в числе других известных хоккеистов вместе с юными спортсменами поучаствовал в высадке Аллеи легенд у ледового дворца в Туле.

«Каждый ребенок должен иметь возможность купить клюшку и коньки – вне зависимости от того, богаты ли его родители», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tromb3@icloud.com
Ну так создайте фонд,выбейте бюджет,своих отвалите-глядишь и получится чего.Болтун.Бери пример с обычных незвёздных хоккеистов-они содержат дворовые команды и помогают на деле-Кайгародов,Куляш.А ты способен только языком чесать,20 лет у власти и кроме демагогии ни хрена.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футболшоу
Позорный популист
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bucefall
Сказал депутат и забыл через секунду
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_Абырвалг_
Но пока родители вынуждены брать кредит,чтобы собрать ребенка в школу. Увы такова реальность !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tima_Milan
и снова фетис-популис, день прошел не зря!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stephan
Тем временем: топовые коньки CCM AS-V Pro 118 990, клюшка 36550. Полтора года назад это стоило в два раза дешевле. С детской формой всё тоже самое - цены x2.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Deni89
Просто пукнул в воду….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6nvxsmnxx8
Слава, ну раз ты за такую добротную идею, начни с себя. Покажи делом, глядишь подтянется народ твоего полета. А сказать как в воздух пернуть, может каждый.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий