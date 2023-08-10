Вячеслав Фетисов: «Каждый ребенок должен иметь возможность купить клюшку и коньки, независимо от того, богаты ли его родители»
Вячеслав Фетисов заявил о необходимости сделать хоккей доступным для детей.
Фетисов в числе других известных хоккеистов вместе с юными спортсменами поучаствовал в высадке Аллеи легенд у ледового дворца в Туле.
«Каждый ребенок должен иметь возможность купить клюшку и коньки – вне зависимости от того, богаты ли его родители», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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