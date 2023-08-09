Хоккеист ЦСКА Дыбленко: «Давно в футбол не играю. Для меня это более опасный вид спорта, много стыков»

Хоккеист Ярослав Дыбленко рассказал, почему играл в воротах на футбольной тренировке ЦСКА.

– Несколько дней сборов позади. Как даются тренировки, какие ощущения?

– Тренировки проходят хорошо, мы все втянулись. Команда пришла готовая к сборам. Все все понимают, все профессионалы. Нет никаких проблем с физической формой и, соответственно, нагрузки даются более тяжелые, так как команда выглядит очень хорошо, готова к ним.

– В текущее межсезонье в спортивных СМИ много дискуссий о принципах подготовки команд. Например, нужны ли длинные, изнуряющие забеги. Твое мнение на этот счет?

– Скажу так, что у нас очень грамотно подобран тренерский штаб. В том числе специалисты по физической подготовке.

Ребята понимают, что нам необязательно сдавать тест Купера, фартлек и так далее. Есть гораздо более разнообразные тренировки, которые полезнее в нашей профессии. Мы это делаем, показываем результат в сезоне – значит, необязательно носиться по полю в жару, испытывать колоссальные нагрузки.

Главное выстроить правильный тренировочный процесс, чтобы это все заменить.

– Когда на тренировке был футбол, ты сказал, что не будешь играть в поле. Сразу ушел на ворота. Почему?

– Во-первых, я уже давно в футбол не играю. Для меня это более опасный вид спорта, много стыков.

Я лучше на воротах, на последнем рубеже обороны половлю мячик. Эта позиция для меня менее опасная. Раньше играл в поле, но это уже очень давно было, – сказал защитник ЦСКА Дыбленко.

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