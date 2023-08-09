Хоккеист ЦСКА Дыбленко: «Давно в футбол не играю. Для меня это более опасный вид спорта, много стыков»

Теги ЦСКА КХЛ Ярослав Дыбленко Хоккей

Хоккеист Ярослав Дыбленко рассказал, почему играл в воротах на футбольной тренировке ЦСКА.

– Несколько дней сборов позади. Как даются тренировки, какие ощущения?

– Тренировки проходят хорошо, мы все втянулись. Команда пришла готовая к сборам. Все все понимают, все профессионалы. Нет никаких проблем с физической формой и, соответственно, нагрузки даются более тяжелые, так как команда выглядит очень хорошо, готова к ним. 

– В текущее межсезонье в спортивных СМИ много дискуссий о принципах подготовки команд. Например, нужны ли длинные, изнуряющие забеги. Твое мнение на этот счет?

– Скажу так, что у нас очень грамотно подобран тренерский штаб. В том числе специалисты по физической подготовке.

Ребята понимают, что нам необязательно сдавать тест Купера, фартлек и так далее. Есть гораздо более разнообразные тренировки, которые полезнее в нашей профессии. Мы это делаем, показываем результат в сезоне – значит, необязательно носиться по полю в жару, испытывать колоссальные нагрузки.

Главное выстроить правильный тренировочный процесс, чтобы это все заменить. 

– Когда на тренировке был футбол, ты сказал, что не будешь играть в поле. Сразу ушел на ворота. Почему?

– Во-первых, я уже давно в футбол не играю. Для меня это более опасный вид спорта, много стыков.

Я лучше на воротах, на последнем рубеже обороны половлю мячик. Эта позиция для меня менее опасная. Раньше играл в поле, но это уже очень давно было, – сказал защитник ЦСКА Дыбленко.

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5 комментариев

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Ложный Латераль
Ну он прав. В хоккее почти все части спортсмена достаточно защищены щитками. А в футболе один удар защитником мимо мяча и всё. Мениск, ахиллы и прощай карьера в топ командах.
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onegin2007
В футбол играют настоящие мужчины.
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Max Zhomkov
футбол более травматичен, я бы даже сказал значительно травматичнее
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Максат Тобыш
Футбол играют мучжины, хоккей не то не се..
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like a boss
В хоккее самое опасное это шайба (убить может) и в крайне редких случаях лезвие коньков. Остальное в целом терпимо, даже удар соперника о борт, выбитые зубы, бывает как говорится, все через это проходят. В хоккее главное труд и работоспособность, остальному научат, если на коньках уверенно стоишь. Футбол другое, либо есть талант и тогда от печки плясать, либо не твоё. Но зато футболу учится дёшево, любой может. А хоккей, дорогое удовольствие (форма, инвертарь, аренда, плата тренерам, "подарки" руководству), особенно в нулевые было (оттого пришлось бросить почти 20 лет назад). Сейчас, надеюсь, по другому. Были бы тогда нынешние возможности, онли хоккеем занимался, но если бы да кабы.
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