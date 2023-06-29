Ярослав Дыбленко: «Америка – красивая страна, особенно Нью-Йорк, Калифорния. Люди приветливые, негатива не было»

Хоккеист ЦСКА Ярослав Дыбленко высказался о США.

– В 2017 году вы поехали в Северную Америку, где провели один год в системе «Нью-Джерси». Согласитесь, что не повезло с командой и тренером?

– Я не могу так сказать. Возможно, сыграла неопытность. Сейчас бы я, например, много чего сделал по-другому.

Но это все равно опыт, который был очень крутым для меня. Мне много кто помогал. И я рад, что мы с супругой там пожили, посмотрели, как все там обстоит.

– Вам жена помогала с английским?

– Да, она помогала во многих моментах, особенно бытовых. Но я быстро схватывал, потому что понимал о чем речь и что говорят. Может, я не мог что-то сказать, но я все понимал.

– Психологически было тяжело, когда спустили в АХЛ?

– Вероятно, был юношеский максимализм. Не смирился и думал, что мог сделать больше, был шанс. Злился, нервничал на тот момент. Это тоже опыт, который мне пригодился.

– Часто говорят, что там якобы обещают одно, а на деле выходит другое. Это так?

– Да не сказал бы, ничего не обещают. Все нормально.

Ты должен не верить каким-то обещаниям, а опираться на свои силы, характер. Каждый день кто-то что-то говорит и обещает. И если постоянно верить, ты будешь разочаровываться.

– Были вау-эффекты по приезде в Америку?

– Красивая страна, особенно Нью-Йорк, Калифорния. Мы гуляли с супругой. Много чего посмотрели.

Жили за городом, у нас там ходили олени, все красиво было. Люди приветливые, болельщики хорошие, постоянно поддерживали. Негатива не было, хотелось только выигрывать.

Мы ездили много по городам, когда давали выходные. Мы недалеко от Нью-Йорка жили, покатались по Америке и не скучали, – сказал защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко.