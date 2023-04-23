Александр Кожевников: «Овечкин неоднократно проявил себя патриотом страны. Поклонники хоккея во всем мире знают, что он российский парень»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что Александр Овечкин проявил себя патриотом России.

Форвард «Вашингтона» набрал 75 (42+33) очков в 73 играх в нынешнем сезоне. У него 822 шайбы в регулярных чемпионатах. До рекорда Уэйна Гретцки (894) осталось 72 гола. 

«Если с ним продлили контракт на столь долгий срок, значит, верят, что Саша будет способен приносить пользу и в конце этого срока, то есть весной 2026 года.

А для нас его яркая результативная игра имеет значение еще и потому, что поклонники хоккея во всем мире знают, что Александр Овечкин – российский парень.

К тому же он неоднократно проявил себя патриотом своей страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

8 комментариев

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Дмитрий
Работает во враждебном государстве. Получает там деньги и платит там налоги. На эти налоги хаймарсы летят по позициям россиян в СВО. Патриот России в натуре!
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tommy_hell_trigger
Ответ Дмитрий
Работает во враждебном государстве. Получает там деньги и платит там налоги. На эти налоги хаймарсы летят по позициям россиян в СВО. Патриот России в натуре!
Россиян никто не просил занимать какие-то там «позиции», тем более, на территории другого государства
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Марсель Объелся
Русский скорее, а не российский
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Stepan Bujukly
Всегда был этот Кожевников недалеким, собственно и Овечкин судя по всему особым умом не блещет.
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Ковид 07.10.52
Патриоты не развлекают публику вражеской страны..., так поступают приспособленцы....
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Дмитрий
Ответ Б81
Любопытно выкрутил, тогда любой покупающий айфон или автомобиль Форд и тд и тд-Является спонсором ракет,которые убивают наших солдат.А вообще-это называется натянуть сову на глобус и ничего даже близкого к обьективному тут нет.
Можно и айфон с фордом притянуть. Так и есть. А ты патриот тоже? Объективность это жизнь и работа во вражеской стране и фактическая уплата там налогов! Покажи, что это не так.
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