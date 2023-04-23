Александр Кожевников: «Овечкин неоднократно проявил себя патриотом страны. Поклонники хоккея во всем мире знают, что он российский парень»
Александр Кожевников считает, что Александр Овечкин проявил себя патриотом России.
Форвард «Вашингтона» набрал 75 (42+33) очков в 73 играх в нынешнем сезоне. У него 822 шайбы в регулярных чемпионатах. До рекорда Уэйна Гретцки (894) осталось 72 гола.
«Если с ним продлили контракт на столь долгий срок, значит, верят, что Саша будет способен приносить пользу и в конце этого срока, то есть весной 2026 года.
А для нас его яркая результативная игра имеет значение еще и потому, что поклонники хоккея во всем мире знают, что Александр Овечкин – российский парень.
К тому же он неоднократно проявил себя патриотом своей страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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