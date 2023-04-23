Александр Кожевников: «Овечкин неоднократно проявил себя патриотом страны. Поклонники хоккея во всем мире знают, что он российский парень»

Александр Кожевников считает, что Александр Овечкин проявил себя патриотом России.

Форвард « » набрал 75 (42+33) очков в 73 играх в нынешнем сезоне. У него 822 шайбы в регулярных чемпионатах. До рекорда Уэйна Гретцки (894) осталось 72 гола.

«Если с ним продлили контракт на столь долгий срок, значит, верят, что Саша будет способен приносить пользу и в конце этого срока, то есть весной 2026 года.

А для нас его яркая результативная игра имеет значение еще и потому, что поклонники хоккея во всем мире знают, что – российский парень.

К тому же он неоднократно проявил себя патриотом своей страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион.