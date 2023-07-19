Ротенберг не примет участия в прощальной игре Зарипова: «Увы, для действующих тренеров июль и август – насыщенные месяцы. Рад был получить приглашение, это большая честь»

Теги Ак Барс СКА Данис Зарипов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что не сможет принять участие в прощальной игре Даниса Зарипова.

«Рад был получить от Даниса Зарипова личное приглашение для участия в его прощальном матче. Не стану скрывать – для меня это большая честь.

Я всегда с огромным уважением относился к Данису, считаю его одним из лучших игроков за всю историю КХЛ и своим другом. При этом Зарипов всегда был не только отличным хоккеистом, но и образцом профессионализма и джентльменского поведения.

Уверен, множество мальчишек из Челябинска, Казани, Магнитогорска и других городов прониклись любовью к хоккею и взяли клюшки в руки под впечатлением от игры Даниса Зарипова. Он человек-эпоха!

Увы, для действующих тренеров июль и август – очень насыщенные месяцы, в это время мы будем закладывать фундамент на весь грядущий сезон. Поэтому я не смогу принять участие в прощальной игре Даниса Зарипова, но буду с интересом наблюдать за ней.

Не сомневаюсь, что такая масштабная личность найдет себя в будущем в любой роли – будь то тренерская карьера, руководящий пост или что-то иное. Перед Данисом Зариповым открыты все двери, желаю ему огромных успехов!» – написал главный тренер СКА Ротенберг.

На прощальный матч Зарипова продали все билеты. Овечкин, Дацюк, Ковальчук, Кузнецов, Радулов сыграют

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11 комментариев

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Амфитрион
Ну все, не видать лакросс-голов от мастера. Как бы зрители не начали возвращать билеты...
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Clever_mind
А #25 не противно было ЭТО приглашать?
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Deathspell Omega
Жалко, а так хотелось еще раз увидеть на льду легенду нашего хоккея.
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Тихий летун
Ответ Clever_mind
А #25 не противно было ЭТО приглашать?
Он думает,что будет после хоккея
+1
-1
0
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Руслан Х
Ответ Clever_mind
А #25 не противно было ЭТО приглашать?
Противно — не противно,надо.🤷🏻‍♂️
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