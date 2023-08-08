Тренер России U23 Воеводин о победе над СКА: «Такие вещи приносят уверенность. Многие превзошли ожидания, ребята уже уровня КХЛ»

Николай Воеводин высказался о победе России над СКА.

Сборная России до 23 лет победила СКА (6:5 Б) в матче турнира Sochi Hockey Open.

– Первые два периода были не за нами, проигрывали в движении, по моментам, по голам.

Во втором перерыве поговорили, что ничего не потеряно, и удаление, которое мы реализовали в самом начале, надо было реализовать.

Этот гол вдохновил ребят. Ребята проявили характер, я им благодарен.

Думаю, все игры нам удались. Содержанием я доволен.

Конечно, такие моменты очень важны, когда команда проигрывает, но находится лидер, способный забить нужный гол. Такие вещи приносят уверенность ребятам.

– Кто‑то из ребят удивил?

– Многие превзошли ожидания.

Я вообще мало с кем знаком из ребят, потому что с теми, кто играл в МХЛ, они выросли и возмужали. Это уже ребята уровня КХЛ многие, – сказал главный тренер сборной России до 23 лет Николай Воеводин.