СКА проиграл 3 из 4 игр на Sochi Hockey Open, победив только «Сочи». Россия отыгралась с 2:5 в 3-м периоде матча с командой Ротенберга

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Sochi Hockey Open Хоккей

СКА выиграл один из четырех матчей на Sochi Hockey Open.

Команда тренера Романа Ротенберга проиграла сборной России до 23 лет (5:6 Б) в серии буллитов на турнире Sochi Hockey Open.

При этом СКА вел со счетом 5:2 перед третьим периодом, но упустил преимущество, пропустив три шайбы подряд, а затем уступив в буллитной серии.

На турнире СКА обыграл только «Сочи» (6:4). Поражения питерцам также нанесли «Авангард» (1:5) и «Адмирал» (2:3 ОТ).

Таким образом, СКА набрал четыре очка в четырех играх и занял четвертое место из пяти команд в турнирной таблице.

5 комментариев

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bolshovandrey
Ответ vdksjs
Двум командам позволили минус три отыграть. На публику сыграли? Или на буков?
На перспективу развития хоккея. Сейчас Рома Р. скажет, что Россия U-23 - будущие Олимпийские чемпионы и надо их развивать по системе
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vdksjs
Двум командам позволили минус три отыграть. На публику сыграли? Или на буков?
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Sanan1908
Что-то пошло не так в системе)))
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Олег НН
йозя шоу устроил. договорняк,наверное, уже даже не смешно
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kutavlik
Ну, Сочи у них по определению победить не могли!!!!
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