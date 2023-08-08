СКА проиграл 3 из 4 игр на Sochi Hockey Open, победив только «Сочи». Россия отыгралась с 2:5 в 3-м периоде матча с командой Ротенберга
СКА выиграл один из четырех матчей на Sochi Hockey Open.
Команда тренера Романа Ротенберга проиграла сборной России до 23 лет (5:6 Б) в серии буллитов на турнире Sochi Hockey Open.
При этом СКА вел со счетом 5:2 перед третьим периодом, но упустил преимущество, пропустив три шайбы подряд, а затем уступив в буллитной серии.
На турнире СКА обыграл только «Сочи» (6:4). Поражения питерцам также нанесли «Авангард» (1:5) и «Адмирал» (2:3 ОТ).
Таким образом, СКА набрал четыре очка в четырех играх и занял четвертое место из пяти команд в турнирной таблице.
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