СКА проиграл 3 из 4 игр на Sochi Hockey Open, победив только «Сочи». Россия отыгралась с 2:5 в 3-м периоде матча с командой Ротенберга

СКА выиграл один из четырех матчей на Sochi Hockey Open.

Команда тренера проиграла сборной России до 23 лет (5:6 Б) в серии буллитов на турнире .

При этом СКА вел со счетом 5:2 перед третьим периодом, но упустил преимущество, пропустив три шайбы подряд, а затем уступив в буллитной серии.

На турнире обыграл только «Сочи» (6:4). Поражения питерцам также нанесли «Авангард» (1:5) и «Адмирал» (2:3 ОТ).

Таким образом, СКА набрал четыре очка в четырех играх и занял четвертое место из пяти команд в турнирной таблице.