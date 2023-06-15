Президент «Лиги Ставок»: «Руководство ИИХФ мечтает, чтобы наши спортсмены вернулись. Кулуарно нам сказали, что скоро мы будем все вместе»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею бизнес ЧМ по хоккею Лига Ставок Хоккей

Президент «Лиги Ставок» заявил, что руководство ИИХФ мечтает о том, чтобы россияне вернулись.

Букмекерская компания спонсировала ЧМ по хоккею 2023. Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

«Лига ставок» и маркетинговый партнер ИИХФ компания «Инфронт» в декабре 2020 года подписали соглашение, по условиям которого российская компания получила статус официального партнера чемпионата мира на пять лет.

«Руководство ИИХФ мечтает, чтобы наши спортсмены вернулись. Мы хотели выйти из партнерства [с ИИХФ] в сентябре прошлого года, но нас уговорили остаться.

Кулуарно нам сказали, что скоро мы будем все вместе», – сказал Юрий Красовский.

Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Известно, что команда также не будет участвовать на чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

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5 комментариев

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SmilingBy
Как же хорошо делать заявления, которые не возможно проверить мммм.

Так вот, я пообщался с глазу на глаз с руководством ИИХФ и мне сказали что до 2050го не допустят сборные!
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Виталий Желтоусов
кулуарно...- не мешки ворочать.иа почему русский букмекер является спонсором ЧМ на фоне отстранения сборной России???!!!
+1
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Дмитрий Агалаков
Обещать - не значит жениться. В современных условиях верить словам (особенно если речь идёт про международные отношения, проекты и т.п.) нельзя. Нужно смотреть на реальные дела и поступки.
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andzay
а чего Фетисов не в курсе?)
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Дмитрий Дашковский
Вас кулуарно обманули впрочем нас обманывать не привыкать
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