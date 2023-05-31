Скаут «Каролины» Смирнов о санкциях ИИХФ: «Беларусь больше приобрела, чем потеряла. Чаще играет с сильной сборной России»

Скаут «Каролины» Олег Смирнов рассказал о преимуществах отстранения для сборной Беларуси.

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров весной 2022 года.

« – это последняя возможность посмотреть на молодых белорусских и российских игроков в преддверии драфта . Здесь были созданы все условия для ребят, чтобы они показали свою лучшую игру.

Могу сказать, что сборные и больше приобрели от отсутствия международных матчей, чем потеряли. Зато в этот период они чаще играют с сильной сборной России.

Ну, не участвуют белорусы в чемпионате мира, ничего страшного – пройдет время и будут участвовать. Главное, чтобы подготовились получше к возвращению», – сказал Смирнов.