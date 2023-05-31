Скаут «Каролины» Смирнов о санкциях ИИХФ: «Беларусь больше приобрела, чем потеряла. Чаще играет с сильной сборной России»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Каролина НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею ЧМ по хоккею Кубок Будущего сборная России U25 Хоккей

Скаут «Каролины» Олег Смирнов рассказал о преимуществах отстранения для сборной Беларуси.

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров весной 2022 года. 

«Кубок Будущего – это последняя возможность посмотреть на молодых белорусских и российских игроков в преддверии драфта НХЛ. Здесь были созданы все условия для ребят, чтобы они показали свою лучшую игру.

Могу сказать, что сборные Казахстана и Беларуси больше приобрели от отсутствия международных матчей, чем потеряли. Зато в этот период они чаще играют с сильной сборной России.

Ну, не участвуют белорусы в чемпионате мира, ничего страшного – пройдет время и будут участвовать. Главное, чтобы подготовились получше к возвращению», – сказал Смирнов.

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3 комментария

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bold
Бред какой-то, потеряли многие , те же белорусы , кто бы мог подумать , что в 2021 году на драфте Ванкувер выберет , под своим первым пиком Климовича , он на ЮЧМ выстрелил , вроде Швейцарцам 4 шайбы положил ,а кто его знал ? В Беларуси уже начала давать плоды ДЮХК, уже сейчас на драфт 7-10 человек претендуют , так что все это борода , для домохозяек
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Ми Ша
Два варианта: или у скаута низкая зарплата, или низкий IQ
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Антон
Верной дорогой идёте, товарищи. Так держать! На последних международных турнирах - регулярное "серебро" минимум, что говорит само за себя.
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