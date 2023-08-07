Форвард «Авангарда» Венгрыжановский: «Нужно провести стабильный сезон, чего не получилось в «Торпедо» – это психология. Стараюсь читать книги, последняя – «48 законов власти»

Денис Венгрыжановский заявил о необходимости провести стабильный сезон в «Авангарде».

– Когда вас называют самым ужасным игроком для комментаторов, как к этому относитесь?

– Нормально. Мне это не мешает.

– Какие личные цели ставите?

– Для меня важна не статистика, а стабильность.

Нужно провести сезон стабильно, чего у меня не получилось в «Торпедо»: там я играл волнами, у меня то получалось, то нет.

Думаю, это психология. Стараюсь читать книги, что‑то для себя подчеркиваю. Последняя книга – «48 законов власти».

– « » было феноменом в прошлом сезоне. За счет чего?

– Появился другой хоккей, поверили в молодых, разрешили ошибаться. Все начали постепенно раскрываться, – сказал нападающий « » .