Форвард «Авангарда» Венгрыжановский: «Нужно провести стабильный сезон, чего не получилось в «Торпедо» – это психология. Стараюсь читать книги, последняя – «48 законов власти»
Денис Венгрыжановский заявил о необходимости провести стабильный сезон в «Авангарде».
– Когда вас называют самым ужасным игроком для комментаторов, как к этому относитесь?
– Нормально. Мне это не мешает.
– Какие личные цели ставите?
– Для меня важна не статистика, а стабильность.
Нужно провести сезон стабильно, чего у меня не получилось в «Торпедо»: там я играл волнами, у меня то получалось, то нет.
Думаю, это психология. Стараюсь читать книги, что‑то для себя подчеркиваю. Последняя книга – «48 законов власти».
– «Торпедо» было феноменом в прошлом сезоне. За счет чего?
– Появился другой хоккей, поверили в молодых, разрешили ошибаться. Все начали постепенно раскрываться, – сказал нападающий «Авангарда» Денис Венгрыжановский.
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