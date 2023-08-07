Новичка «Барыса» Барбера встретили кумысом и баурсаками в аэропорту Астаны

Новичок «Барыса» Райли Барбер попробовал традиционную казахстанскую еду.

Напомним, клуб из Астаны подписал 29-летнего нападающего на один год.

Сегодня американский хоккеист прилетел в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретили кумысом и баурсаками (мучными десертами).

В прошлом сезоне Барбер выступал за «Техас» – фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. Форвард занял первое место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 64 (32+32) очка в 69 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он добавил в свой актив 5 (2+3) баллов в 8 играх.

Фото: https://vk.com/hcbarys