Новичка «Барыса» Барбера встретили кумысом и баурсаками в аэропорту Астаны

Теги КХЛ Барыс Райли Барбер Хоккей

Новичок «Барыса» Райли Барбер попробовал традиционную казахстанскую еду.

Напомним, клуб из Астаны подписал 29-летнего нападающего на один год. 

Сегодня американский хоккеист прилетел в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретили кумысом и баурсаками (мучными десертами). 

В прошлом сезоне Барбер выступал за «Техас» – фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. Форвард занял первое место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 64 (32+32) очка в 69 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он добавил в свой актив 5 (2+3) баллов в 8 играх.

Фото: https://vk.com/hcbarys

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4 комментария

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О, сразу зуб обломился..😁
+2
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Ответ Сергей Орлов
Я бы развернулся и уехал.
как хорошо, что ты никто
+2
-2
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Ответ Rinat Khudayberdin
как хорошо, что ты никто
Оскорбившийся казах. какая прелесть)
0
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