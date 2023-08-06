Кудашов о возможном возвращении О′Делла в «Динамо»: «Ждите официальных заявлений, как говорится»

Алексей Кудашов высказался о поражении «Спартаку» в товарищеском матче.

«Динамо» уступило со счетом 1:3.

– Все под нагрузками – тут даже обсуждать нечего.

Вон Владимир Васильевич (Крикунов) сказал, что эти игры больше для тренеров, чтобы можно было посмотреть на то, куда дальше двигаться.

Это основное, потому что увидели, что получилось из того, что делали, и над чем еще предстоит поработать.

– Что понравилось в сегодняшней игре?

– Локальные моменты, которые неинтересны зрителям. Да, усталость, но через нее нужно продолжать работать. Не все выполняли не в плане тактики, а, скорее, отношения.

– Как состояние Бреннана Менелла?

– Несколько недель понадобится для восстановления. Надеюсь, к сезону успеет.

– Во время матча появился инсайд, что Эрик О’Делл прилетел в Москву.

– Как говорится, ждите официальных заявлений.

– Какая ситуация по Джиошвили?

– Зависит от Максима и физиологии. Несколько дней назад его прооперировали. Никаких осложнений не должно быть. Надеюсь, в четыре недели уложимся, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.