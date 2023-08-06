«Сан-Хосе» и Карлссон могут рассмотреть расторжение контракта по обоюдному согласию. Игрок тогда откажется от 39 млн долларов

Сан-Хосе и Эрик Карлссон теоретически могут договориться о расторжении контракта.

Журналист NBC Sports Bay Area Шен Пенг опубликовал статью на тему еще одного варианта разрешения ситуации между калифорнийским клубом и шведским защитником, который просит обмен в другую команду.

На данный момент «Шаркс» непросто обменять из-за его контракта с зарплатой 11,5 миллиона долларов в течение еще четырех сезонов.

Возможен еще один вариант – взаимная договоренность о расторжении действующего соглашения. Тогда хоккеисту придется отказаться от 39 миллионов долларов.

В таком случае хоккеист станет свободным агентом и сам выберет новую команду, а « » сэкономят средства в своей платежной ведомости.

Впрочем, сейчас это не самый вероятный вариант, хотя если ситуация с обменом не продвинется, то вероятность расторжения договора существует.

Один из агентов анонимно заявил, что представитель Карлссона и профсоюз игроков вряд ли одобрят такой прецедент, когда хоккеист отказывается от контракта ради выхода на рынок свободных агентов.