«Сан-Хосе» и Карлссон могут рассмотреть расторжение контракта по обоюдному согласию. Игрок тогда откажется от 39 млн долларов
Сан-Хосе и Эрик Карлссон теоретически могут договориться о расторжении контракта.
Журналист NBC Sports Bay Area Шен Пенг опубликовал статью на тему еще одного варианта разрешения ситуации между калифорнийским клубом и шведским защитником, который просит обмен в другую команду.
На данный момент «Шаркс» непросто обменять Эрика Карлссона из-за его контракта с зарплатой 11,5 миллиона долларов в течение еще четырех сезонов.
Возможен еще один вариант – взаимная договоренность о расторжении действующего соглашения. Тогда хоккеисту придется отказаться от 39 миллионов долларов.
В таком случае хоккеист станет свободным агентом и сам выберет новую команду, а «Сан-Хосе» сэкономят средства в своей платежной ведомости.
Впрочем, сейчас это не самый вероятный вариант, хотя если ситуация с обменом не продвинется, то вероятность расторжения договора существует.
Один из агентов анонимно заявил, что представитель Карлссона и профсоюз игроков НХЛ вряд ли одобрят такой прецедент, когда хоккеист отказывается от контракта ради выхода на рынок свободных агентов.
Вроде рабства нет, если обе стороны хотят разойтись, то смысл контракта ?
почему нельзя на новые договориться?