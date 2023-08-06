«Сан-Хосе» и Карлссон могут рассмотреть расторжение контракта по обоюдному согласию. Игрок тогда откажется от 39 млн долларов

Теги Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

Сан-Хосе и Эрик Карлссон теоретически могут договориться о расторжении контракта.

Журналист NBC Sports Bay Area Шен Пенг опубликовал статью на тему еще одного варианта разрешения ситуации между калифорнийским клубом и шведским защитником, который просит обмен в другую команду.

На данный момент «Шаркс» непросто обменять Эрика Карлссона из-за его контракта с зарплатой 11,5 миллиона долларов в течение еще четырех сезонов.

Возможен еще один вариант – взаимная договоренность о расторжении действующего соглашения. Тогда хоккеисту придется отказаться от 39 миллионов долларов.

В таком случае хоккеист станет свободным агентом и сам выберет новую команду, а «Сан-Хосе» сэкономят средства в своей платежной ведомости.

Впрочем, сейчас это не самый вероятный вариант, хотя если ситуация с обменом не продвинется, то вероятность расторжения договора существует.

Один из агентов анонимно заявил, что представитель Карлссона и профсоюз игроков НХЛ вряд ли одобрят такой прецедент, когда хоккеист отказывается от контракта ради выхода на рынок свободных агентов.

7 комментариев

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Брехня
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То есть нельзя обоюдно отказаться от контракта?
Вроде рабства нет, если обе стороны хотят разойтись, то смысл контракта ?
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Единственный вариант обменять его на Нурса ))
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Так себе вариант. Профсоюз не одобрит. Тем более у Сан Хосе есть возможность удержать до 50 процентов его зарплаты, просто они упираются и хотят обойтись меньшими тратами.
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Ответ ottomann
То есть нельзя обоюдно отказаться от контракта? Вроде рабства нет, если обе стороны хотят разойтись, то смысл контракта ?
так а разве у него контракт с конкретным клубом, а не с Лигой?
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Ответ Under
так а разве у него контракт с конкретным клубом, а не с Лигой?
Естественно с клубом
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Ответ MetalFox
Естественно с клубом
так а как тогда выходит, что в случае обмена новый клуб повторяет те же условия контракта?
почему нельзя на новые договориться?
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