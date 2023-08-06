Вратарь ЦСКА Скотников о сборе в Минске: «Вижу, что уровень очень серьезный. Неудивительно, что команда сюда приезжает готовиться»

Вратарь ЦСКА Всеволод Скотников поделился впечатлениями о старте сборов в Минске.

– Позади первый день сборов, тренировка прошла хорошо. Немного втянулись в процесс, размялись, поиграли в футбол. Всем понравилось, ребята остались довольны.

– Команда не в первый раз приезжает на сборы именно в Минск. Какие здесь условия?

– Я здесь раньше не был, приехал впервые. Вижу, что уровень очень серьезный. Неудивительно, что команда сюда приезжает готовиться.

– Одна из самых приятных традиций сборов в Минске – это поездка в гости к Павлу Карнаухову. Слышал что-то о таких планах?

– Я там еще ни разу не был, слышал о такой поездке. Раньше видел только фотографии, там крутая атмосфера. Для выходного дня на сборах – это идеальный вариант. Пацаны говорили, что там классно, – сказал Скотников.