Фисенко о «Ладе»: «Еще даже состав не видел. Мне сказали, что я уже немолодой игрок – рассчитывают на опыт, помощь в настрое команды»
Михаил Фисенко поделился мнением о переходе в «Ладу».
– Теперь вы – игрок вернувшейся в КХЛ «Лады». Говорят, даже капитан…
– Этого я еще не знаю.
Нужно приехать в команду сначала, а там уже или тренер, или сами ребята будут решать. Мне не принципиально то, какое место я буду занимать в команде.
– Насколько важно присутствие Тольятти в КХЛ?
– Это хоккейный регион со своими воспитанниками, с хорошей школой.
Всегда был одним из флагманов хоккея. Здорово, что большой хоккей возвращается в Самарскую область. Это пропаганда спорта и здорового образа жизни.
– Как вы подписали контракт с «Ладой»? Чего ждут от вас лично?
– Из «Лады» проявили заинтересованность. Я хорошо знаю генерального менеджера Рафика Якубова.
Мы поговорили вкратце о том, как меня видят в команде, что будет за команда. Здесь, конечно, решать главному тренеру. Но у каждого есть свое мнение.
Мне сказали, что так как я уже немолодой игрок, то рассчитывают на опыт, на помощь в настрое команды, общение между тренерским штабом и игроками.
– Какие цели стоят у клуба в этом сезоне?
– Если честно, то я еще даже состав не видел. Соберемся вместе, познакомимся и узнаем все на собрании.
В любом случае готовимся показать достойный результат и порадовать болельщиков из Тольятти, которые очень ждали возвращения «Лады» в КХЛ, – сказал нападающий Михаил Фисенко.
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