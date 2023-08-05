Директор «Нефтяника» о том, что игроков из Татарстана не взяли на драфте НХЛ: «Тяжело сказать, почему так. В следующем году картина изменится, надеюсь»

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск драфт НХЛ КХЛ ВХЛ Кубок Петрова Никита Евсеев Всеволод Альметкин Хоккей

Директор «Нефтяника» высказался о том, что игроков из Татарстана не выбрали на драфте НХЛ.

– Два ваших воспитанника – Всеволод Альметкин и Никита Евсеев – в сборной России на турнире в Сочи. В чем секрет успеха?

– На мой взгляд, это результат работы наших тренеров, нашей школы. И мы тоже учимся. Во-первых, у тренеров школы «Ак Барса» – это наша лучшая школа. Значит, где-то мы правильные выводы сделали. При селекции, отборе детей.

Тут, конечно, не обойтись и без талантов – врожденного таланта по игровому мышлению у ребят. Важно таких ребят вовремя заметить, дать им шанс раскрыться. Мы также благодарны вертикали «Ак Барса», что помогают нам. Желаем парням успехов, чтобы мы потом ими гордились.

– Ни одного игрока из Татарстана не выбрали на прошедшем драфте НХЛ. Это о чем-то говорит?

– Мне тяжело сказать, почему так. Конечно, быть выбранным – это всегда гордость для республики, школы. В этом году получилось так, но могу сказать, что ребята усердно тренируются, у нас очень сильные школы. Если в этом году не получилось, надеюсь, что в следующем картина изменится, – сказал Рустем Гатин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий