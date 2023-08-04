Тренер «Динамо» по ОФП: «Тест Купера был изначально придуман для армии. Не вижу смысла применять его в игровых видах спорта»

Теги КХЛ Динамо Тренировки Хоккей

Тренер «Динамо» по ОФП считает тест Купера бесполезным для игровых видов спорта.

Тест Купера – общее название ряда тестов на физическую подготовку человека, созданных американским доктором Кеннетом Купером в 1968 году для армии США.

Наиболее известна разновидность, заключающаяся в 12-минутном беге.

– «Нужно за определенное время успевать пробежать определенную дистанцию, челночная работа» - говорил в интервью Игорь Ожиганов о тесте, которым в «Динамо» заменяют тест Купера. Расскажите о нем.

– Да, мы делаем прерывистый йо-йо тест. Очень хороший тест, который используется и в регби, и в футболе во всем мире. Он дает результат в видах спорта, где используются прерывистые движения: разгон-торможение, разгон-торможение.

– Тест Купера для хоккея бесполезен?

– Тест Купера был изначально придуман для армии. У него были определенные задачи, да и было это очень давно. Сейчас он просто не информативен. Не вижу смысла применять тест Купера в каких-либо игровых видах спорта, - рассказал Александр Ахлаткин. 

1 комментарий

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Балоны Крикунова были придуманы для космонавтов
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