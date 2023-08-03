Василий Демченко: «Возможно, «Авангард» – моя команда. Не думаю, что болельщики станут меньше любить команду из-за ухода некоторых звезд»

Теги Авангард болельщики КХЛ Михаил Кравец Василий Демченко Хоккей

Василий Демченко рассказал о том, как реагирует на комментарии болельщиков.

– Читаете ли вы прессу, комментарии болельщиков?

– Редко. Чем старше становлюсь, тем спокойнее отношусь к критике и похвале. Сейчас для меня это просто, как газету прочитать.

– Какой основной посыл чувствуете от болельщиков на домашних матчах?

– Играть при постоянных аншлагах в Омске – это просто здорово. Атмосфера на домашних играх – бомба. Жду и в этом сезоне такого же.

Не думаю, что болельщики станут меньше любить команду из-за ухода некоторых звезд. Да и все будет от нас зависеть, как мы будем играть.

– Верно ли предположение, что в прошлом сезоне создать команду-семью смог именно Михаил Кравец?

– Он дал больше свободы парням на льду, разрешил реверсы делать, с шайбой назад двигаться.

Мы стараемся играть более агрессивно, меньше откатов. Но это все по ситуации. На площадке нужно думать и все делать впопад.

– Можно ли сказать, что вы нашли «свою» команду?

– Чувствую себя здесь комфортно.

Возможно, это действительно мой город и моя команда, хотя по молодежке у меня в Омске матчи не особо шли, – сказал вратарь «Авангарда» Василий Демченко.

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