Тимофей Хохлачев: «Хочу когда-то сыграть в КХЛ. Пока для моего развития лучше отыграть в NCAA»
Тимофей Хохлачев намерен в будущем сыграть в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В прошлом сезоне 21-летний форвард сыграл 35 матчей в NCAA и набрал 12 (7+5) очков.
– В хоккейном плане были мысли вернуться в Россию на сезон-другой?
– Конечно, раздумывал вернуться. Я и хочу этого – когда-то сыграть за российский клуб, выступать в КХЛ. Это было бы очень классно — играть перед семьей, перед друзьями – у меня такой возможности не было уже очень давно.
Пока что я понимаю, что для моего развития лучше отыграть в NCAA, попытаться получить диплом и выйти отсюда полностью развитым, – сказал Хохлачев.
Комментарии