16-летний канадец Миса набрал 8 очков в 3 матчах Кубка Глинки/Гретцки. Он получил исключительный статус, разрешающий играть в CHL с 15 лет
Майкл Миса набрал восемь очков в трех матчах Кубка Глинки/Гретцки.
16-летний нападающий сборной Канады отметился двумя результативными передачами в третьем матче турнира против команды Швейцарии (5:0).
В прошлой игре с командой Словакии (14:4) Миса сделал четыре голевых передачи и дважды отличился сам.
Таким образом, в трех играх он набрал 8 (2+6) баллов.
Миса делит первое место в гонке бомбардиров турнира вместе с партнером по команде Райдером Ричи, у которого 3 гола и 5 передач.
В 2022 году Майкл Миса получил исключительный статус в Канадской хоккейной лиге, позволяющий играть в юниорской лиге в 15-летнем возрасте – на год раньше.
В прошлом сезоне Миса набрал 56 (22+34) баллов в 45 матчах за «Сагино» в лиге Онтарио.
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