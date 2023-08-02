16-летний канадец Миса набрал 8 очков в 3 матчах Кубка Глинки/Гретцки. Он получил исключительный статус, разрешающий играть в CHL с 15 лет

Теги НХЛ драфт НХЛ сборная Канады U18 Кубок Глинки/Гретцки юниорская лига Онтарио Сагино Канадская хоккейная лига Хоккей

Майкл Миса набрал восемь очков в трех матчах Кубка Глинки/Гретцки.

16-летний нападающий сборной Канады отметился двумя результативными передачами в третьем матче турнира против команды Швейцарии (5:0).

В прошлой игре с командой Словакии (14:4) Миса сделал четыре голевых передачи и дважды отличился сам.

Таким образом, в трех играх он набрал 8 (2+6) баллов.

Миса делит первое место в гонке бомбардиров турнира вместе с партнером по команде Райдером Ричи, у которого 3 гола и 5 передач.

В 2022 году Майкл Миса получил исключительный статус в Канадской хоккейной лиге, позволяющий играть в юниорской лиге в 15-летнем возрасте – на год раньше.

В прошлом сезоне Миса набрал 56 (22+34) баллов в 45 матчах за «Сагино» в лиге Онтарио.

5 комментариев

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Ответ Jeff Lebowski
В 16 лет мозг в школе нужно загружать, а не за шайбой по льду бегать.
Из опыта своих ошибок утверждаешь?
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Неужели это самая важная и интересная новость, связанная с Кубком Глинки/Гретцки? Там впервые за долгие годы идёт ожесточённая борьба за выход в полуфинал с кучей сенсаций и неожиданных исходов, а здесь как обычно публикуются только новости о поражениях канадцев (если они случаются) и достижениях отдельных "некстванов". А те же канадцы, например, сегодня за 10 минут до конца своего матча были в одной пропущенной шайбе от невыхода из группы. Финны вылетят, если не обыграют словаков в основное время, и к середине третьего периода там счёт 1:1. В параллельном квартете вообще чехи разгромили американцев, а американцы разгромили шведов. Теперь скандинавам для попадания в плей-офф надо обыгрывать Чехию с разницей в 6+ шайб, и за 10 минут до финиша основного времени они ведут 4:0. Я, конечно, понимаю, что все эти расклады могут быть не очень интересны большинству российских болельщиков, но раз уж вы пишете о подвигах 16-летнего игрока, у которого даже нет своего тега на сайте, набившего статистику на заведомо более слабых противниках, то почему бы хоть вскользь не упомянуть и о других событиях, происходящих на турнире? В августе же не так много важных хоккейных соревнований проходит. Вдруг кто захочет финал Кубка Глинки/Гретцки на выходных посмотреть, узнав, что превосходство сборной Канады над остальными соперниками оказалось не так велико, как можно было подумать, а каждая команда в этом году способна обыграть каждую?
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Там теперь такая "мода", каждый год какому-то юноше давать "исключительный статус". Вот только Майкл Миса совсем не Коннор Бедард. Ни такого же броска, ни катания у него нет. Следующим «next one» у Канады будет Gavin McKenna.
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Ответ rjrjy
Неужели это самая важная и интересная новость, связанная с Кубком Глинки/Гретцки? Там впервые за долгие годы идёт ожесточённая борьба за выход в полуфинал с кучей сенсаций и неожиданных исходов, а здесь как обычно публикуются только новости о поражениях канадцев (если они случаются) и достижениях отдельных "некстванов". А те же канадцы, например, сегодня за 10 минут до конца своего матча были в одной пропущенной шайбе от невыхода из группы. Финны вылетят, если не обыграют словаков в основное время, и к середине третьего периода там счёт 1:1. В параллельном квартете вообще чехи разгромили американцев, а американцы разгромили шведов. Теперь скандинавам для попадания в плей-офф надо обыгрывать Чехию с разницей в 6+ шайб, и за 10 минут до финиша основного времени они ведут 4:0. Я, конечно, понимаю, что все эти расклады могут быть не очень интересны большинству российских болельщиков, но раз уж вы пишете о подвигах 16-летнего игрока, у которого даже нет своего тега на сайте, набившего статистику на заведомо более слабых противниках, то почему бы хоть вскользь не упомянуть и о других событиях, происходящих на турнире? В августе же не так много важных хоккейных соревнований проходит. Вдруг кто захочет финал Кубка Глинки/Гретцки на выходных посмотреть, узнав, что превосходство сборной Канады над остальными соперниками оказалось не так велико, как можно было подумать, а каждая команда в этом году способна обыграть каждую?
Финны в итоге спаслись за 3 (три) секунды до конца третьего периода. Шведы на последних минутах вместо того, чтобы два раза забросить, дважды пропустили.
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