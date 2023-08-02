16-летний канадец Миса набрал 8 очков в 3 матчах Кубка Глинки/Гретцки. Он получил исключительный статус, разрешающий играть в CHL с 15 лет

Майкл Миса набрал восемь очков в трех матчах Кубка Глинки/Гретцки.

16-летний нападающий сборной Канады отметился двумя результативными передачами в третьем матче турнира против команды Швейцарии (5:0).

В прошлой игре с командой Словакии (14:4) Миса сделал четыре голевых передачи и дважды отличился сам.

Таким образом, в трех играх он набрал 8 (2+6) баллов.

Миса делит первое место в гонке бомбардиров турнира вместе с партнером по команде Райдером Ричи, у которого 3 гола и 5 передач.

В 2022 году Майкл Миса получил исключительный статус в Канадской хоккейной лиге, позволяющий играть в юниорской лиге в 15-летнем возрасте – на год раньше.

В прошлом сезоне Миса набрал 56 (22+34) баллов в 45 матчах за «Сагино» в лиге Онтарио.