Борис Миронов о «Динамо»: «За что платить сотни миллионов, если Уил – худший игрок сезона по цена-качество? Потолок Пакетта в серьезной команде – 3-4 звено»

Теги Борис Миронов КХЛ Эрик О′Делл Динамо Джордан Уил Седрик Пакетт Матч ТВ Бреннан Менелл Хоккей

Борис Миронов критически высказался о легионерах московского «Динамо».

Ранее защитник команды Бренанн Менелл получил гражданство России.

– Есть мнение, что в условиях, когда хоккей содержится на деньги бюджетов или госкорпораций, надо пресекать вывоз российских денег из страны – то есть сокращать расходы на легионеров.

– Да, согласен – но многие клубы поступают по-другому. Тот же «Амур» из-за финансовых разногласий расстался с молодым Николишиным.

Но при этом средства на четвертого легионера в бюджете есть – судя по планам натурализации очередного канадца.

Посмотрите на то же «Динамо».

Четверть платежки «съедают» зарплаты Менелла, Уила и Пакетта. Подпишут О’Делла – и расходы на легионеров составят треть.

За что платить сотни миллионов, если Уил – худший по показателю цена-качество игрок прошлого сезона?

А Пакетт – форвард, чьей сильной стороной является только умение толкаться на пятачке? Его потолок в серьезной команде – третье-четвертое звено. Не случайно же в Минске охотно избавилось от такого «мастера».

Судя по СМИ, Сопин выписал ему 50 миллионов. Как может такой иностранец стоить таких огромных денег? – сказал бывший главный тренер «Спартака» Борис Миронов.

5 комментариев

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Ну платят же российским игрокам сумасшедшие контракты в КХЛ. У многих игроков завышены контракты, за что платят под сотку, а то и больше Шипачеву, который за 92 игры забивает 13 шайб и еле ногами шевелит или Войнов, который в плей-офф перестал в состав попадать и играл хуже молодняка, 75 контракт и это без бонусов, Жафяров , который за карьеру 2 шайбы в плей-офф забил 80 получает. Какой-то Дер- Аргученцев, который для лиги пустое место - 45 млн. захотел и таких примеров десятки, а то и сотни. И легионеры не исключение
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главное у дающего интервью - приставка "бывший"
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Ответ marshal .masha
А кто этот Борис Миронов?
Миронов сыграл более 700 матчей в НХЛ и набрал больше 300 очков
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А кто этот Борис Миронов?
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Реально объективное мнение. Радуемся всякому шлаку, которому на родине "под открытым небом" работы нет, так нет мы ещё видим в них панацею и платим огромные деньги.
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