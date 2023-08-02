Борис Миронов о «Динамо»: «За что платить сотни миллионов, если Уил – худший игрок сезона по цена-качество? Потолок Пакетта в серьезной команде – 3-4 звено»

Борис Миронов критически высказался о легионерах московского «Динамо».

Ранее защитник команды Бренанн Менелл получил гражданство России.

– Есть мнение, что в условиях, когда хоккей содержится на деньги бюджетов или госкорпораций, надо пресекать вывоз российских денег из страны – то есть сокращать расходы на легионеров.

– Да, согласен – но многие клубы поступают по-другому. Тот же «Амур» из-за финансовых разногласий расстался с молодым Николишиным.

Но при этом средства на четвертого легионера в бюджете есть – судя по планам натурализации очередного канадца.

Посмотрите на то же «Динамо».

Четверть платежки «съедают» зарплаты Менелла, Уила и Пакетта. Подпишут О’Делла – и расходы на легионеров составят треть.

За что платить сотни миллионов, если Уил – худший по показателю цена-качество игрок прошлого сезона?

А Пакетт – форвард, чьей сильной стороной является только умение толкаться на пятачке? Его потолок в серьезной команде – третье-четвертое звено. Не случайно же в Минске охотно избавилось от такого «мастера».

Судя по СМИ, Сопин выписал ему 50 миллионов. Как может такой иностранец стоить таких огромных денег? – сказал бывший главный тренер «Спартака» Борис Миронов.