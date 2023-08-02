«Рейнджерс» продлили контракт со Скэнлином на год и 775 тысяч долларов. Защитник играл в АХЛ в прошлом сезоне

Теги Рейнджерс НХЛ АХЛ Хартфорд Вулф Пэк Брэндон Скэнлин Хоккей

«Рейнджерс» и Брэндон Скэнлин согласовали новый контракт.

24-летний защитник продлил контракт с клубом на год и 775 тысяч долларов. Стороны договорились до арбитражного слушания.

Соглашение является двусторонним. Оклад игрока в АХЛ составит 100 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Брэндон Скэнлин выступал за «Хартфорд Вулф Пэк» в АХЛ.

Хоккеист провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 15 (4+11) очков при полезности «плюс 21».

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