О’Коннор подписал 2-летний контракт с «Питтсбургом», избежав арбитража. Зарплата – 925 тысяч долларов в год

«Питтсбург» и Дрю О’Коннор договорились о контракте до арбитража.

25-летний нападающий подписал новое соглашение с «Пингвинс» на два года. Средняя зарплата форварда составит 925 тысяч долларов.

Таким образом, стороны согласовали договор до арбитражного слушания.

В прошлом сезоне набрал 11 (5+6) очков в 46 матчах регулярного чемпионата .

В АХЛ форвард провел 20 игр за «Уилкс-Бэрри» и отметился 22 (8+14) баллами.