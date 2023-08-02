О’Коннор подписал 2-летний контракт с «Питтсбургом», избежав арбитража. Зарплата – 925 тысяч долларов в год

Теги Питтсбург НХЛ Дрю О'Коннор Хоккей

«Питтсбург» и Дрю О’Коннор договорились о контракте до арбитража.

25-летний нападающий подписал новое соглашение с «Пингвинс» на два года. Средняя зарплата форварда составит 925 тысяч долларов.

Таким образом, стороны согласовали договор до арбитражного слушания.

В прошлом сезоне Дрю О’Коннор набрал 11 (5+6) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В АХЛ форвард провел 20 игр за «Уилкс-Бэрри» и отметился 22 (8+14) баллами.

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