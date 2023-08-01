Тимофей Хохлачев о том, как попал в лагерь развития «Флориды»: «Генменеджер клуба рассказал, что они смотрели за мной, я нравлюсь им как игрок. Предложили приехать»

Тимофей Хохлачев рассказал, как попал в лагерь развития «Флориды».

«Я был выставлен на драфт , но не был задрафтован. В этом году хорошо прошел сезон, понравился скаутам «Флориды».

На следующий день после того, как закончился сезон, мне пришло сообщение от генерального менеджера «Флориды». Мы созвонились, он рассказал, что они смотрели за мной, что я нравлюсь им как игрок, и предложили приехать в лагерь развития», – сказал нападающий.

В минувшем сезоне 21-летний Хохлачев сыграл 35 матчей в и набрал 12 (7+5) очков.