Александр Титов возглавил «СКА-1946». Солодухин и Канарский вошли в тренерский штаб

Александр Титов возглавил «СКА-1946».

Сформирован тренерский штаб молодежной команды СКА.

«Главным тренером команды назначен Александр Титов.

Его помощниками станут , Дмитрий Крамаренко и Павел Канарский. Тренером вратарей назначен Сергей Щукин. За общую физическую подготовку продолжит отвечать Илья Гребенников

В связи с занятостью Александра Титова на турнире Sochi Hockey Open, на время турнира имени Маслова исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Павел Канарский», – говорится в телеграм-канале клуба из Петербурга.

В прошлом сезоне команду возглавлял Владимир Филатов.