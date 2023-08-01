Александр Титов возглавил «СКА-1946». Солодухин и Канарский вошли в тренерский штаб
Александр Титов возглавил «СКА-1946».
Сформирован тренерский штаб молодежной команды СКА.
«Главным тренером команды назначен Александр Титов.
Его помощниками станут Вячеслав Солодухин, Дмитрий Крамаренко и Павел Канарский. Тренером вратарей назначен Сергей Щукин. За общую физическую подготовку продолжит отвечать Илья Гребенников
В связи с занятостью Александра Титова на турнире Sochi Hockey Open, на время турнира имени Маслова исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Павел Канарский», – говорится в телеграм-канале клуба из Петербурга.
В прошлом сезоне команду возглавлял Владимир Филатов.
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