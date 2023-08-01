Александр Титов возглавил «СКА-1946». Солодухин и Канарский вошли в тренерский штаб

Теги СКА Александр Титов Павел Канарский Вячеслав Солодухин МХЛ СКА-1946 Хоккей

Александр Титов возглавил «СКА-1946».

Сформирован тренерский штаб молодежной команды СКА. 

«Главным тренером команды назначен Александр Титов.

Его помощниками станут Вячеслав Солодухин, Дмитрий Крамаренко и Павел Канарский. Тренером вратарей назначен Сергей Щукин. За общую физическую подготовку продолжит отвечать Илья Гребенников

В связи с занятостью Александра Титова на турнире Sochi Hockey Open, на время турнира имени Маслова исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Павел Канарский», – говорится в телеграм-канале клуба из Петербурга.

В прошлом сезоне команду возглавлял Владимир Филатов. 

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