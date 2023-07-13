Форвард СКА Синяткин: «Хотел бы познакомиться с Николой Тесла и спросить, сложно ли было соревноваться с Томасом Эдисоном»

Семен Синяткин рассказал, что хотел бы встретиться с Александром Овечкиным и Николой Тесла.

– С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы спросили?

– Я бы хотел познакомиться лично с , узнать хоккейные хитрости, которыми он пользуется.

Александр – великий спортсмен, который совсем скоро станет лучшим снайпером в истории .

Если брать личность не из мира спорта, то хотел бы познакомиться с Николой Тесла. Это интересный человек, который изобрел много законов физики.

Я бы спросил, сложно ли ему было соревноваться с Томасом Эдисоном, – сказал нападающий системы СКА.