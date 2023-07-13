Форвард СКА Синяткин: «Хотел бы познакомиться с Николой Тесла и спросить, сложно ли было соревноваться с Томасом Эдисоном»

Теги СКА Александр Овечкин НХЛ КХЛ МХЛ СКА-1946 история Хоккей

Семен Синяткин рассказал, что хотел бы встретиться с Александром Овечкиным и Николой Тесла.

– С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы спросили?

– Я бы хотел познакомиться лично с Александром Овечкиным, узнать хоккейные хитрости, которыми он пользуется.

Александр – великий спортсмен, который совсем скоро станет лучшим снайпером в истории НХЛ.

Если брать личность не из мира спорта, то хотел бы познакомиться с Николой Тесла. Это интересный человек, который изобрел много законов физики.

Я бы спросил, сложно ли ему было соревноваться с Томасом Эдисоном, – сказал нападающий системы СКА.

1 комментарий

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Антон Круть
"Это интересный человек, который изобрел много законов физики."
Прям изобрёл?
Ну, Тесла - гениальный персонаж, но богом всё-таки не был
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