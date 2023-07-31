Финляндия обыграла Канаду (9:6) на Кубке Глинки/Гретцки. Суониеми набрал 5 очков, Хемминг – 4

Финляндия забила девять голов Канаде на Кубке Глинки/Гретцки.

Финская команда одержала победу над сборной Канады (9:6) в стартовом матче на Кубке Глинки/Гретцки, который проходит в Словакии.

В составе сборной Финляндии пять очков набрал 17-летний нападающий Туомас Суониеми. Он отметился хет-триком и сделал две передачи.

17-летний форвард финской сборной Эмиль Хемминг отметился четырьмя баллами, сделав три результативных передачи и забив один гол.

В группе B вместе с командами Канады и Финляндии также выступают сборные Швейцарии и Словакии.