Финляндия обыграла Канаду (9:6) на Кубке Глинки/Гретцки. Суониеми набрал 5 очков, Хемминг – 4
Финляндия забила девять голов Канаде на Кубке Глинки/Гретцки.
Финская команда одержала победу над сборной Канады (9:6) в стартовом матче на Кубке Глинки/Гретцки, который проходит в Словакии.
В составе сборной Финляндии пять очков набрал 17-летний нападающий Туомас Суониеми. Он отметился хет-триком и сделал две передачи.
17-летний форвард финской сборной Эмиль Хемминг отметился четырьмя баллами, сделав три результативных передачи и забив один гол.
В группе B вместе с командами Канады и Финляндии также выступают сборные Швейцарии и Словакии.
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