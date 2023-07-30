Агент Мельничука об обмене в «Торпедо»: «Алексей счастлив. Хабибулин считает, что у него хороший потенциал и в команде могут его раскрыть»

Теги Авангард Торпедо Георгий Гелашвили Николай Хабибулин КХЛ Александр Черных Алексей Мельничук Хоккей

Агент Алексея Мельничука прокомментировал обмен вратаря в «Торпедо» из «Авангарда».

– Спасибо руководству «Авангарда», что пошли к нам навстречу. Приятно иметь дело с менеджментом омского клуба.

Обмен в «Торпедо» был обоюдным желанием и нижегородского клуба, и Мельничука. Тренер по вратарям Николай Хабибулин считает, что у Алексея хороший потенциал и что в команде могут его раскрыть.

– Насколько сам Мельничук доволен, что будет играть в «Торпедо»?

– Алексей очень сильно доволен. Даже могу сказать, что он счастлив.

– Его бывший тренер Георгий Гелашвили говорил, что Мельничуку не хватало практики. Как вы думаете, в чем была его проблема?

– Гелашвили правильно сказал, что не хватало практики. Чтобы появилась уверенность, нужно доверие и нужна практика. В других командах ему этого не хватало, – сказал Александр Черных.

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