Агент Мельничука об обмене в «Торпедо»: «Алексей счастлив. Хабибулин считает, что у него хороший потенциал и в команде могут его раскрыть»

Агент Алексея Мельничука прокомментировал обмен вратаря в «Торпедо» из «Авангарда».

– Спасибо руководству « », что пошли к нам навстречу. Приятно иметь дело с менеджментом омского клуба.

Обмен в «Торпедо» был обоюдным желанием и нижегородского клуба, и . Тренер по вратарям считает, что у Алексея хороший потенциал и что в команде могут его раскрыть.

– Насколько сам Мельничук доволен, что будет играть в « »?

– Алексей очень сильно доволен. Даже могу сказать, что он счастлив.

– Его бывший тренер говорил, что Мельничуку не хватало практики. Как вы думаете, в чем была его проблема?

– Гелашвили правильно сказал, что не хватало практики. Чтобы появилась уверенность, нужно доверие и нужна практика. В других командах ему этого не хватало, – сказал Александр Черных.