Агент Мельничука об обмене в «Торпедо»: «Алексей счастлив. Хабибулин считает, что у него хороший потенциал и в команде могут его раскрыть»
Агент Алексея Мельничука прокомментировал обмен вратаря в «Торпедо» из «Авангарда».
– Спасибо руководству «Авангарда», что пошли к нам навстречу. Приятно иметь дело с менеджментом омского клуба.
Обмен в «Торпедо» был обоюдным желанием и нижегородского клуба, и Мельничука. Тренер по вратарям Николай Хабибулин считает, что у Алексея хороший потенциал и что в команде могут его раскрыть.
– Насколько сам Мельничук доволен, что будет играть в «Торпедо»?
– Алексей очень сильно доволен. Даже могу сказать, что он счастлив.
– Его бывший тренер Георгий Гелашвили говорил, что Мельничуку не хватало практики. Как вы думаете, в чем была его проблема?
– Гелашвили правильно сказал, что не хватало практики. Чтобы появилась уверенность, нужно доверие и нужна практика. В других командах ему этого не хватало, – сказал Александр Черных.
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