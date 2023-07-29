37-летний Паршин подписал контракт с «Гуменне» – у форварда 75 очков в 82 играх в Словакии. В команду уже перешли Станислав Галимов и Хованов

Теги переходы Денис Паршин чемпионат Словакии КХЛ Хоккей

Денис Паршин подписал контракт со словацким «Гуменне».

37-летний российский нападающий перебрался в клуб после того, как в прошлом сезоне играл в чемпионате Словакии за «Кошице».

Ранее в «Гуменне» перешли вратарь Станислав Галимов и нападающий Александр Хованов. Команду тренирует Андрей Парфенов.

Денис Паршин провел в чемпионате Словакии в общей сложности 82 матча и набрал 75 (24+51) баллов.

В прошлом сезоне форвард отметился 28 (12+16) очками в 34 играх.

«Гуменне» в прошлом сезоне выиграл чемпионат в первом дивизионе и в предстоящем сезоне выступит в главной лиге – в чемпионате Словакии.

1 комментарий

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Maluma Amulam
Даже сказать нечего, красава старина
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