37-летний Паршин подписал контракт с «Гуменне» – у форварда 75 очков в 82 играх в Словакии. В команду уже перешли Станислав Галимов и Хованов

Денис Паршин подписал контракт со словацким «Гуменне».

37-летний российский нападающий перебрался в клуб после того, как в прошлом сезоне играл в чемпионате Словакии за «Кошице».

Ранее в «Гуменне» перешли вратарь Станислав Галимов и нападающий Александр Хованов. Команду тренирует Андрей Парфенов.

провел в чемпионате Словакии в общей сложности 82 матча и набрал 75 (24+51) баллов.

В прошлом сезоне форвард отметился 28 (12+16) очками в 34 играх.

«Гуменне» в прошлом сезоне выиграл чемпионат в первом дивизионе и в предстоящем сезоне выступит в главной лиге – в чемпионате Словакии.