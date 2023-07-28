Сергей Федотов: «Тарасенко – динамичный форвард, который поможет «Оттаве». Для клуба это успешное подписание, они ничем не рискуют»

Сергей Федотов высказался о переходе Владимира Тарасенко в «Оттаву».

31-летний форвард заключил с «Сенаторс» контракт на год и 5 миллионов долларов.

«Понятно, что для Володи это будет игра в топ-6. Несмотря на то, что он не молодеет, это динамичный форвард, который обязательно поможет.

не хотел играть в Канаде, многие вещи его не устраивали в «Оттаве». Поэтому возможно это подписание, но это такая точка, и « » с этим составом действительно вполне может претендовать на попадание в плей-офф.

, есть слухи, общался со многими игроками «Сенаторс», чтобы узнать, действительно ли у команды серьезные планы насчет плей-офф и серьезного выступления в следующем сезоне.

Для «Оттавы» это успешное подписание, в принципе, ничем они не рискуют, годичный контракт. Следующим летом, как и многие игроки, рынок будет явно поактивнее.

Я думаю, что за «Оттавой» теперь в России очень многие будут следить, потому что у них собралась интересная команда с достаточно серьезным составом», – сказал бывший скаут сборной России Федотов.