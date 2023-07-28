Главный арбитр КХЛ: «Будем немного «закручивать гайки» с задержкой руками и толчками клюшкой в этом году. Попробуем сделать наш хоккей еще чище»

Главный арбитр КХЛ заявил, что в новом сезоне судьи попробуют сделать хоккей в лиге еще чище.

В Московской области завершились предсезонные сборы судей Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В этом году мы будем немного «закручивать гайки» с задержкой руками и толчками клюшкой – команды почувствуют это уже на предсезонной подготовке, попробуем сделать наш хоккей еще чище.

Также попросим арбитров о том, чтобы паузы в игре были короче – это нужно для динамики игры. Здесь речь идет о сменах, чтобы команды быстрее менялись: сделаем временной промежуток короче, чтобы игроки не ехали на смену вразвалочку или не менялись позже положенного времени.

Жизнь диктует свои правила, и все хотят видеть динамичный хоккей», – сказал Алексей Анисимов.