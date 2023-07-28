Плющев о Тарасенко в «Оттаве»: «Он уже опытный боец. Прошел различные испытания и понимает, что сейчас нужно будет работать»
Владимир Плющев высказался о переходе Владимира Тарасенко в «Оттаву».
31-летний форвард заключил с «Сенаторс» контракт на год и 5 миллионов долларов.
«Чтобы понять, почему у Володи не сложилось с «Рейнджерс», нужно быть в курсе всех деталей. Знаю, что у него были еще предложения, не только от «Оттавы».
Что касается того, приживется он там или нет… Тарасенко – уже опытный боец. У него были различные испытания, он их успешно прошел и прекрасно понимает, что ему сейчас нужно будет работать», – сказал заслуженный тренер России.
Почему Тарасенко подписался с «Оттавой»: это контракт-компромисс, который не дает ощущения стабильности, но оставляет варианты
Оттава хорошая команда