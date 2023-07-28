Плющев о Тарасенко в «Оттаве»: «Он уже опытный боец. Прошел различные испытания и понимает, что сейчас нужно будет работать»

Теги Рейнджерс Оттава Владимир Плющев НХЛ Владимир Тарасенко Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев высказался о переходе Владимира Тарасенко в «Оттаву».

31-летний форвард заключил с «Сенаторс» контракт на год и 5 миллионов долларов. 

«Чтобы понять, почему у Володи не сложилось с «Рейнджерс», нужно быть в курсе всех деталей. Знаю, что у него были еще предложения, не только от «Оттавы».

Что касается того, приживется он там или нет… Тарасенко – уже опытный боец. У него были различные испытания, он их успешно прошел и прекрасно понимает, что ему сейчас нужно будет работать», – сказал заслуженный тренер России. 

Почему Тарасенко подписался с «Оттавой»: это контракт-компромисс, который не дает ощущения стабильности, но оставляет варианты

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Безумный Макс
непонятно почему такие негативные комментарии от его перехода в Оттаву...
Оттава хорошая команда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Безумный Макс
непонятно почему такие негативные комментарии от его перехода в Оттаву... Оттава хорошая команда
Оттава-то хорошая команда, только вот Тарасенко плохой игрок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий