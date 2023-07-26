Кожевников об «Авангарде»: «Курьянов платит по старым счетам, за ошибки прежних руководителей. Нужно делать ставку на молодежь»

Александр Кожевников считает, что «Авангарду» нужно делать ставку на молодежь.

– Мне жаль нового менеджера . Сейчас и он, и весь Омск платят по старым счетам, за ошибки прежних руководителей.

Постоянно говорил о том, что «Авангарду» нужно наигрывать молодежь, а не эксплуатировать легионеров. Если бы сейчас в команде был костяк из крепких российских игроков, то иностранцы меньше капризничали бы, не было бы драматизма. А теперь команду придется создавать заново.

– Ваш прогноз: Найт вернется в «Авангард» или расторгнет контракт?

– Для меня это второстепенный вопрос. Одним Найтом больше или меньше – в данной ситуации не принципиально. Принципиально то, что « » нужно выходить на новый курс, делать ставку на молодежь.

– Но это риск не выйти в плей-офф!

– Омск весной играл в финале Кубка Харламова, там приличная молодежь. Нужно искать внутренние ресурсы, делать ставку не на тех, кто поедет строить дачу в Канаде, а на тех, для кого Омск – родной город.

Ход с Курьяновым считаю правильным. Но почему бы не вернуть в «Авангард» того же , который вместе с Хартли выигрывал Кубок Гагарина и знает об «Авангарде» все? Там рядом с клубом есть и другая легенда – Свитов. Так дайте ему омский клуб ВХЛ, пусть начинает набивать шишки!

Кстати, а может и к лучшему, что тот же Найт захандрил? Чем быстрее «Авангард» правильно оценит временщиков и вернется к своим корням, тем легче выйдет из кризиса, – сказал двукратный олимпийский чемпион.