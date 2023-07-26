Кожевников об «Авангарде»: «Курьянов платит по старым счетам, за ошибки прежних руководителей. Нужно делать ставку на молодежь»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Антон Курьянов КХЛ Александр Кожевников Корбан Найт Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Авангарду» нужно делать ставку на молодежь.

– Мне жаль нового менеджера Курьянова. Сейчас и он, и весь Омск платят по старым счетам, за ошибки прежних руководителей.

Постоянно говорил о том, что «Авангарду» нужно наигрывать молодежь, а не эксплуатировать легионеров. Если бы сейчас в команде был костяк из крепких российских игроков, то иностранцы меньше капризничали бы, не было бы драматизма. А теперь команду придется создавать заново.

– Ваш прогноз: Найт вернется в «Авангард» или расторгнет контракт?

– Для меня это второстепенный вопрос. Одним Найтом больше или меньше – в данной ситуации не принципиально. Принципиально то, что «Авангарду» нужно выходить на новый курс, делать ставку на молодежь.

– Но это риск не выйти в плей-офф!

– Омск весной играл в финале Кубка Харламова, там приличная молодежь. Нужно искать внутренние ресурсы, делать ставку не на тех, кто поедет строить дачу в Канаде, а на тех, для кого Омск – родной город.

Ход с Курьяновым считаю правильным. Но почему бы не вернуть в «Авангард» того же Рябыкина, который вместе с Хартли выигрывал Кубок Гагарина и знает об «Авангарде» все? Там рядом с клубом есть и другая легенда – Свитов. Так дайте ему омский клуб ВХЛ, пусть начинает набивать шишки!

Кстати, а может и к лучшему, что тот же Найт захандрил? Чем быстрее «Авангард» правильно оценит временщиков и вернется к своим корням, тем легче выйдет из кризиса, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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Коля Иванов
У Свитова уже есть работа, он шайбы у болельщиков отбирает. Лучший в лиге.)
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